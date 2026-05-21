沈伯洋「雙城論壇沒效益」惹怒國台辦！梁文傑：與兩岸議題沒關係

陸委會21日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對兩岸議題答覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

民進黨立委沈伯洋參選台北市長，表達舉辨雙城論壇沒有效益。中國國台辦昨天痛罵沈是「台獨頑固分子」，慣於造謠誣蔑、攻擊破壞兩岸交流合作，「相信廣大台灣同胞會與其劃清界限」。陸委會發言人梁文傑今天表示，雙城論壇跟兩岸議題沒有關係，對岸不用急著去批評沈伯洋。

朱鳳蓮在國台辦新聞發布會聲稱，「台獨頑固分子」沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，從事分裂國家犯罪活動，被依法懲治、終身追責。相信廣大台灣同胞會與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，堅定守護自身利益福祉。

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朱鳳蓮說，上海台北城市論壇已連續舉辦16年，圍繞經濟、文化、科技、社會、體育、城市管理等議題達成許多共識，取得豐碩成果，得到兩市市民、兩岸同胞的普遍肯定，成為兩岸交流合作的重要平台。沈伯洋慣於造謠誣蔑、攻擊破壞兩岸交流合作，其惡劣行徑必遭唾棄。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，雙城論壇其實是台北市的市政，它不是兩岸議題。也就是說，台北市政府覺得它和上海市的交流可以得到資訊或相互交換經驗，對於台北市的城市治理和發展有好處，所以它是台北市的市政議題。

梁文傑談及，其實台北市與全世界有53個城市都是姊妹市，台北市實際上也常常和其他國家的姊妹市交流，這些姊妹市之間的交流，在我們看來都是台北市的市政議題，雙城論壇也是。

針對雙城論壇是否有效益？梁文傑說，雙城論壇對我們陸委會來說是，台北市想要辦跟上海市的一個交流活動，你就按照相關規定來申請。要簽備忘錄等等，如涉及公權力的話，就需要政府機關審核，還有其他一些應注意事項，對陸委會來說就是如此。

梁文傑強調，「我們從來不會說，這個對兩岸有幫助還是沒幫助，是有益還是無益，因為它純粹是台北市政府的市政議題，我們就是一個審核的機關」。假設沈伯洋當上台北市長，覺得這個事情對台北市政沒有用，那也是台北市的事，跟兩岸議題沒有關係，所以對岸也不用急著去批評沈伯洋。

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