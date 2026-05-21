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    首頁 > 政治

    民眾黨爆退黨潮！許淑華：柯文哲當年搞綠營分化 如今反噬

    2026/05/21 17:37 記者何玉華／台北報導
    台北市議員許淑華說，民眾黨當年搞綠營分化，如今反噬。（資料照）

    台北市議員許淑華說，民眾黨當年搞綠營分化，如今反噬。（資料照）

    民眾黨前發言人楊寶楨宣布退黨，將以無黨籍身分參選台中市東南區市議員。楊寶楨直言黨內提名雙標，黨主席黃國昌對創黨老臣、老戰友「慢走不送」的嘲諷態度，讓人心灰意冷。曾支持柯文哲當選台北市長的民進黨議員許淑華說，之前柯文哲也在合作夥伴民進黨內部搞分化，讓綠營內鬥，如今可說是反噬。

    民眾黨繼南投縣黨部前主委、南投縣議員簡千翔於4月初宣布退黨；雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟4月下旬率百名黨員退黨；前黨代表曾姸潔5月8日發布退黨聲明；楊寶楨20日晚間在臉書貼出退黨說明書，宣布退黨。楊寶楨表示，不認同黨內霸凌文化，也直言黨內提名雙標，黃國昌對創黨老臣、老戰友「慢走不送」的嘲諷態度，讓人心灰意冷。

    許淑華說，「有利用價值就留下，沒利用價值就丟掉」，這是民眾黨的風氣。內鬥嚴重不是現在才有，而是看誰當權，楊寶楨在柯文哲時代也是攻擊手，有利用價值；黃國昌上任後，沒了利用價值，加上之前哭哭啼啼辭黨職，接著出任基隆政策推廣大使，被認為向心力不足。「沒有鬥就沒有生存的空間」，鬥贏就留下，輸了就打包走人，如李貞秀，就連柯文哲當市長時對合作夥伴民進黨也是在內部搞分化，讓綠營內鬥，如今可說是反噬到民眾黨身上。

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