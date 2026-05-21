北市議會考察台北101消防安全 張文潔：防災思維可作超高樓典範

台北市議會警政衛生委員會今（21）率隊考察台北101大樓消防安全設施；右為議員張志豪、張文潔，左一為台北金融大樓安全室總監江維中。（記者董冠怡攝）

台北市議會警政衛生委員會今（21）率隊考察台北101大樓消防安全設施，第一召集人張文潔表示，現今城市形態與廿年前相比大不相同，超高層建築的人流量更大、用途更複合、地下空間更深，消防安全不應只是最低法規標準、火災發生後如何救災，還要具備系統性的防災思維，更早發現異常、提前預警與介入，包括緊急升降機、分層避難、兩方向逃生、特別安全梯、避難室等多項設計，可作為其他超高層建築參考。

張文潔指出，此次實地考察主要是到59樓轉換層等區域，但可看出台北101在超高層建築消防安全上的規劃，不只是「符合法規」，而是具備完整系統性的防災思維，最值得關注的是「分層避難」與「兩方向逃生」的多重備援、分散風險概念，考慮一般民眾逃生之餘，也將消防隊如何快速進入高樓層救災納入整體建築設計，對於未來大型複合式超高層建築很重要。

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業者說明，59樓轉換層也是辦公層，東、西兩側均設有安全走道，配置有機械進氣加壓與排煙，當辦公區內火警感知器測得煙霧時，安全走道的機械進氣加壓會形成正壓，阻隔辦公區火警煙霧，若煙霧隨人流帶出或因防火門沒關閉導致飄至安全走道，則機械進氣會停止，此時安全走道的排煙系統啟動將煙霧抽出，使人員能向特別安全梯進行疏散。

大樓東北、西南側各有一支特別安全梯，為兩方向避難原則設計，可通至地面與地下層，除了緊急時用於疏散，東北側特別安全梯一般也用於每年的垂直馬拉松賽道使用。每8層就有2處避難室（東北、西南），共計22處，梯間加壓的外氣進口自7樓開始每8層有一處，設置於鄰近避難室的梯段。

34樓以上每8層一斗的戶外平台通道（也是煙火配置樓層），配合東北、西南避難室設置，當有一處特別安全梯因故無法順利向下時，可透過戶外平台通道轉換至另一側特別安全梯繼續向下疏散。

此外，台北金融大樓安全室總監江維中說，塔樓共有4台緊急升降機，其中2台往返B5至90樓，每分鐘爬升速度達480公尺，91F以上需靠其他2台緊急升降機轉換，都可供消防隊搶救災害使用。當火災發生時，消防隊需藉由緊急升降機移動至相對安全樓層，此時專用鑰匙切換至一次消防需手動控制開關門，切換至二次消防則在門安全迴路失效時，仍能強制運行。

張文潔認為，當未來更可能面對極端災害與複合式災害挑戰，超高層建築的消防安全就不該僅限於「火災發生後如何救災」，而應朝向「更早發現異常、提前預警與介入」的方向發展，希望興建中的大型超高層建築，例如台北雙星，甚至更多大型複合式開發案，都能參考並進一步優化，也呼籲市府重視「建築、科技、管理、應變」整合的城市治理課題。

59樓轉換層設有安全走道，配置有機械進氣加壓與排煙。（記者董冠怡攝）

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