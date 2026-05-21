18歲領回不只36萬！ 非婚生子女也適用

賴總統在520就職1週年宣布發放0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預計明年上路，將有308萬名兒少因此受惠，每年經費1875億元。（資料照）

賴總統在520就職1週年宣布發放0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預計明年上路，將有308萬名兒少因此受惠，每年經費1875億元。官員強調，「津貼是跟著小孩，不是跟家長」，只要生父或生母是中華民國國民皆有權利請領，包括非婚生與領養子女。

因應少子女化，賴總統宣布推動「台灣人口對策新戰略」，提出18項策略，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲成長津貼。據規劃，6歲以前，5000元的成長津貼全數以現金形式發放，6至18歲則一半發放現金、一半以帳戶的形式存起來。

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官員透露，政府每月會幫孩子存2500元，家長、監護人不能提領，但可以查詢帳戶，如依照目前2年期定存利率，保守估計在滿18歲時，孩子至少可領到36萬元，作為創業、就學等用途，不過，「領到的錢可望比36萬元更多」，因為兒少帳戶的基金將比照國民年金保險基金的方式，委外選定國內外資產管理機構進行專業代操。

行政院也預計提出專法管理，官員解釋，現行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，主要協助經濟弱勢兒少的帳戶，但成長津貼搭配兒少帳戶與基金的設計，在不排富且普發下，範圍相當大，原來條例無法容納。

立法院衛環與財政委員會下週將聯審藍白提出的「台灣未來帳戶特別條例草案」，及民進黨立委郭國人等人提出的「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，行政院也會盡快提出版本併案審查。

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