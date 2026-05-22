恐怖！秘魯某市長上班途中遭槍擊 送醫過程離世

秘魯皮烏拉大區10月26日區市長上班途中遭槍手攻擊，在被送往醫療中心途中離世。（擷自X@CarlosEChunga）

秘魯當局聲稱，北部1名市長21日上班途中遭槍手攻擊，在被送往醫療中心途中離世。

根據《法新社》報導，44歲的費布雷（Victor Febre）是皮烏拉（Piura）大區10月26日區（Veinteseis de Octubre）的市長。他是今年以來第三位被疑似有組織犯罪團體槍殺的市政官員。

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當地媒體發布的影片顯示，襲擊者戴著頭盔遮住臉，騎著摩托車逃離現場。檢察官辦公室指出，他們在費布雷前往辦公室的路上向他連開數槍，費布雷在被送往醫療中心途中死亡。

目前警方已對這起謀殺案展開調查。值得注意的是，與厄瓜多接壤的皮烏拉大區是受敲詐勒索和僱用兇殺人案件激增影響最嚴重的地區之一。

從2018年到2025年，該地區報告的謀殺案數量從每年1000起上升到2600起，而報告的勒索案件數量則猛增8倍多，達到26500起。

在4月12日舉行的總統選舉首輪投票中勝出的右翼總統候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）承諾，如果當選將對安全問題採取「鐵腕」措施。

她的競爭對手左翼前部長桑傑士（Roberto Sanchez）則提議進行憲法改革，以支持軍隊打擊犯罪。

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