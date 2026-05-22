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    獨家》京華城案插曲！北院送印判決書時遇卡關 廠商突「不想賺了」

    2026/05/22 07:06 記者翁靖祐／台北報導
    柯文哲等7名被告已經提出上訴，全案將於近日正式進入二審階段。（資料照）

    柯文哲等7名被告已經提出上訴，全案將於近日正式進入二審階段。（資料照）

    台北市前市長柯文哲因為涉及京華城案、政治獻金等案，一審被判17年。除檢方提起上訴外，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京等7名被告也紛紛上訴。目前，所有人的上訴理由狀均已送至北院，待整理完相關卷證後，就會送至高等法院，待高院收卷蓋章後，全案便正式進入二審。

    然而，本案從宣判到正式進入二審，共耗費了約莫2個月的時間，其中有段時間北院在印製本案的判決書時，遇上了困難，也因此耗費了比預期更多的時間。

    根據流程，法官在宣判前便會完成判決書，並於宣判完畢後交給法官助理以及書記官進行兩次的校稿，確定完畢後才會印出判決。不過，若判決書超過150頁，北院就會委外印製。完成印製後，才會由書記官將電子檔上傳至法院的雲端主機，待主機更新後便會上傳至「司法院裁判書系統」。

    不過，本案的判決書在送印時，卻遇上了一段小插曲。北院委外印製的廠商通常屬公開資訊，也因此廠商在接單以後，多次接到媒體致電詢問印製判決書的進度，最後廠商不堪其擾，向北院表示要「退單」，無奈之下北院只好低調另尋其他廠商進行印製，最後總算於4月10日將共457頁的判決書公開。

    根據刑事訴訟法349條、361條，被告在收到判決書後20日內須提起上訴。而在這個階段被告提出上訴時，並不需要附上完整的上訴理由狀，但需要在上訴期屆滿後20日內補提理由至原審法院，若逾期未補，法院將會裁定於特定期間內補正，若仍未補正上訴將會被駁回。

    在判決書公開後，也會隨著本案被告收到判決書時間開始算起20日的上訴期限，目前包括柯文哲在內共有7名被告提出上訴，在5月20日晚間應曉薇補上本案的「最後一塊拼圖」以後，北院目前已在清點所有卷證資料，做最後確認，待準備完畢後將會把相關卷證交由收發室送至高等法院，待高等法院核章確認收卷後，全案也正式進入二審階段。

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