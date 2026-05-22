跨性別女性不得使用女廁 英國單一性別空間新指引出爐

英國政府最新指引確認，廁所與更衣室等單一性別空間，必須依據生理性別使用，意即跨性別女性不得使用女性廁所或女性更衣室，業者或機構應為跨性別者提供第三種空間或性別中立空間。（歐新社）

英國平等監管機構週四（21日）發布最新指引，廁所與更衣室等單一性別空間，必須依據生理性別使用。根據這份守則，跨性別女性，即生理男性但自我認同為女性者，不得使用女性廁所或女性更衣室。

《BBC》報導，這份最新指引由英國平等與人權委員會（EHRC）制定，並已獲部長批准。內容明確指出，業者或機構應為跨性別者提供第三種空間或性別中立空間；若讓跨性別者無法使用任何服務或設施，可能不符合比例原則，也可能構成歧視。

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英國最高法院去年裁決，《平等法》中「女性」的定義應以生理性別為基礎。最新出爐的指引說明機構及對公眾開放的服務場所，應該如何安排設施，英國女性與平等事務大臣菲利普森（Bridget Phillipson）表示，目標是讓民眾免於歧視與騷擾。這份指引目前已送交國會，國會議員在40天內若無異議，該指引將具法定效力。

指引建議，性別中立廁所或更衣室應是可上鎖的獨立空間，具備從地板延伸至天花板的隔間牆及洗手台，服務提供者也可視情況提供無障礙廁所等替代選項。EHRC也表示，如果一個服務場所只有2間廁所，一間男性、一間女性，也可以將其改為無性別廁所。

英國性別批判女性權利團體Sex Matters表示，「新指引很長、很詳細，但核心其實是一個簡單原則：『性別』就是它字面上的意思，也就是男性與女性。一個人如何稱呼自己、如何穿著，並不會改變其生理性別。」

跨性別權利倡議團體TransActual發言人則表示，這份指引讓跨性別者擁有更少權利。「這份新指引不僅未能保障跨性別者的權利與尊嚴，似乎還削弱LGBT社群的保障。」

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