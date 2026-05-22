要伊朗交出濃縮鈾庫存 川普：反對荷姆茲海峽收通行費

美國總統川普21日再度表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存，並指美國不希望荷姆茲海峽被徵收通行費用，強調希望它免費通行。（美聯社）

美國與伊朗的衝突懸而未決，雙方目前仍對伊朗鈾庫存、荷姆茲海峽的通行等問題立場對立，美國總統川普（Donald Trump）21日再度表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存，並指美國不希望荷姆茲海峽被徵收通行費用，強調希望它免費通行。

外媒報導指出，伊朗據信目前擁有大約900磅的高濃縮鈾，川普先前曾表示，這些濃縮鈾先前遭美國和以色列的空襲掩埋，川普表示收回這些鈾是對伊朗發動戰爭的核心目標之一，目的是為了阻止德黑蘭發展核武。

請繼續往下閱讀...

目前美伊雙方仍未達成協議，伊朗方面仍表示不會交出這些高濃縮鈾，《路透社》也引述兩位伊朗消息人士指出，伊朗最高領袖已下令禁止將該國接近武器級的鈾運往國外。

對此川普21日也再度重申，美國最終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存，他在白宮對媒體表示：「我們會拿到它。我們不需要它，也不想要它。我們拿到之後可能會把它銷毀，但我們不會讓他們擁有它」。川普也說，沒有什麼比這件事更重要的了。

川普也提到，美國不希望荷姆茲海峽收取通行費用，他表示「我們希望它免費通行。我們不想要通行費。那是國際水道」。

美國國務卿魯比歐也表示，如果伊朗在荷姆茲海峽實施收費制度，美伊之間的外交協議將無法達成。他直言「世界上沒有人支持這種收費制度。它絕對行不通。這是不可接受的」、「如果他們真的這麼做，那就是對世界的威脅，而且完全非法」。

針對雙方談判的進展，魯比歐也透露，目前有一些好跡象，但他不想過於樂觀，他表示川普傾向於達成一項好的協議，他們也正在竭盡全力爭取達成協議。不過他也直言，若最終沒有達成協議，川普還有「其他選擇」。魯比歐稱「我不會詳細說明這些選擇是什麼，但大家都心知肚明」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法