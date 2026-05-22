爭取國民黨提名選峨眉鄉長 鄉代會主席溫修汝涉貪遭聲押

峨眉鄉民代表會主席溫修汝。（擷取自峨眉鄉民代表會官網）

年底選舉，新竹縣峨眉鄉鄉民代表會主席溫修汝已完成國民黨新竹縣黨部登記爭取提名參選峨眉鄉長，卻在以無黨籍擔任主席任內傳出涉貪！新竹地檢署今指出，溫修汝等人涉嫌利用不實收據詐領議事運作費等貪污案件，昨通知溫女等8人、證人5人到案，並扣得大量不法收據，經檢察官訊問後，認溫女涉犯貪污治罪條例、使公務員登載不實及詐欺取財等罪犯嫌重大，涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑並認有串證之虞，檢方當庭逮捕後向法院聲請羈押。

新竹地檢署表示，新竹縣峨眉鄉鄉民代表會主席溫修汝等8人涉嫌利用不實收據詐領議事運作費及以民團負責人身分向鄉公所，縣政府詐領補助、不實報銷等貪污案件，承辦檢察官翁旭輝昨天指揮法務部調查局臺北市調查處通知被告溫女及相關被告共8人、證人5人到案，並扣得大量不法收據。

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檢方指出，溫女經檢察官訊問後，認其涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物、刑法第214條之使公務員登載不實；刑法第339條第1項詐欺取財、同法第216，215條行使業務登載不實等罪犯嫌重大，涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑並認有串證之虞，經檢察官命當庭逮捕後向法院聲請羈押，其中吳姓等3名被告以3至5萬元交保、其餘被告請回。

檢方強調，新竹地檢署將持續深入調查，查明事實真相，杜絕不法貪污行為。

年底選舉，國民黨內峨眉鄉長提名競爭激烈，現任峨眉鄉民代表會主席温修汝轉換跑道，對上前鄉長江寧增。温修汝為鄉代會龍頭，為政治世家第二代，父親溫振隆是前峨眉鄉長，胞姊温修琪則為現任農會總幹事，兼具民代和農會系統資源，地方實力堅強。因此，爭取提名前傳出涉貪，令地方震驚！

新竹縣峨眉鄉代表會主席溫修汝涉不實收據詐領遭聲押，檢方扣得大量不法收據。（記者廖雪茹攝）

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