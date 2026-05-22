中配徐春鶯台灣身分將註銷！邱垂正：服刑完啟動強制出境

陸委會主委邱垂正接受本報專訪。（記者于安婷攝）

中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，接受中共指示對台統戰滲透，已被起訴、羈押禁見，其所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」也被內政部解散。關於何時會註銷徐春鶯的台灣身分？陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪強調，她的定居身分是不是要取消，主管機關正在審理中，我們會在她服完刑時，才會啟動強制出境的程序。

邱垂正表示，徐春鶯被新北地檢署依違反「反滲透法」相關法律起訴，正在新北地院審理中。這個案件我們也有蒐整，可以看到違反「反滲透法」部分，有接受中共統戰組織的指示，以及監督、執行各種滲透任務，也有洗錢、偽造文書。

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邱垂正批評，她特別偽造文書，掩護中共統戰人員假冒身分到台灣進行交流，這涉及危害兩岸交流秩序，甚至有危害國安的疑慮。

邱進一步說，違反行政法的部分，相關機關會進行查處。她有組成「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，該組織未依照「人民團體法」定期改選，也逾越了時間，經主管機關認定，已依人團法予以解散。

邱垂正提及，徐春鶯已經在台灣生活很久，也取得台灣定居身分。如果被起訴內容是事實的話，在行政法方面，我們可以依法來查處她的定居身分，看是不是要取消。這部分主管機關展開了一些調查程序，正在審理當中。

「不會因為她的身分被取消，就可以規避法律的制裁！」邱垂正說，如果徐春鶯在台灣定居的身分，真的被我們主管機關取消了，她仍然要接受「刑法」的制裁。

邱垂正說明，徐得面對完整的法律審訊，審訊完了、判決完了，可能還要服完刑期。服刑完後，我們才會處理是否要強制遣送的問題。所以刑法和行政法方面，並沒有矛盾的問題，我們要特別強調，她必須面對司法完整的制裁，行政法部分，她也是要面對的，如果要取消身分的話。我們都會依法行政。

邱垂正透露，陸委會長期跟中配朋友互動，絕大部分的中配是安分守己，她們也對徐春鶯這樣的違法，甚至接受中國統戰機構的指示來監督中配的言行，非常不以為然。所以我們不要把中配輕易地標籤化，徐春鶯這個是極少數的個案。

針對徐春鶯的台灣身分若被註銷，中共是否可以用兩岸協議要求先引渡回去？邱垂正回應，「我想是不會啦！」因為她違反了我們的「反滲透法」、「銀行法」、「刑法」等法律，一定要接受整個法律的制裁，如果有判決的話，她也要服完刑。至於台灣身分的剝奪，我們會在她服完刑時，才會啟動強制出境的程序，「要等服刑完再送出去」。

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