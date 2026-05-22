邱臣遠：藍白協調需時間 努力成為最強候選人代表

黃暐瀚（左）專訪竹北市長擬參選人邱臣遠（右）談藍白合作「過兩關」的議題。（擷取自youtube《POP撞新聞》頻道 ）

民眾黨邱臣遠請辭新竹市副市長，20日獲黨提名參選新竹縣竹北市長。可能為了擺脫空降部隊的疑慮，他今早隨即上《POP撞新聞》接受專訪，對於準備要「過兩關」的邱臣遠，回應藍白合作時，表示兩黨協調過程需要時間，現階段他就是努力成為最強候選人代表；邱並引用「我自一口真氣足」，強調無論對手是鄭朝方還是王婉諭，民眾黨一定會推派選將。

主持人黃暐瀚劈頭就問：為什麼要參選竹北市長，邱臣遠說，竹北市平均年紀僅38歲卻帶動全國科技產業。民眾黨在過去選舉經驗，竹北市的政黨票得票率占3成5以上，所以民眾黨必須提出竹北市長人選，回應支持者。

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邱臣遠強調，竹市與竹北僅以頭前溪區隔，但數位治理與智慧城市的藍圖不該有邊界，頭前溪應作為共同客廳，因此他拋出「雙城共榮、科技治理、幸福宜居」3大願景，打造大新竹區域治理平台，讓竹北變身成長主引擎，與竹市共為新竹的「科技雙子星」。

黃暐瀚提問這次國民黨新竹縣內至少有4位以上表態爭取竹北市長，藍白如何共同決定人選？

邱臣遠表示，藍白如何整合，原則上尊重黨中央的機制，兩黨主席保持密切聯繫。他尊重深耕竹北的地方政壇前輩，有機會會向他們請益；他認為，兩黨在協調過程，現階段他就是努力把自己打造為最強、最適合的人選。

黃暐瀚進一步說，黃國昌上節目曾講白「藍白鐵三角」，既然竹縣國民黨已推徐欣瑩，而竹市則為現任高虹安爭取連任，是不是竹北市長就直接禮讓邱臣遠選，這部分是兩黨默契還是建議？對此，邱回應他尊重黨中央的機制、兩黨主席的協調及地方基層的聲音，他不便回應，需要時間來運作。

邱臣遠強調，他曾是海外台商、立委、以及竹市副市長、代理市長，擁有產業經營、政黨協調及市政治理的具體實務經驗，同時也是七年級的三寶爸，深諳竹北市民對於交通、教育、托嬰托幼的生活痛點；與其他候選人最大的不同，是「我是從另外一個角度來看竹北市的發展；重點是，我是最能跟各陣營合作的人選」。

對於假設已確定是竹北市長代表人選，將面對哪位競爭對手？邱臣遠表示，黨內評估竹北市人選時，民進黨現任市長鄭朝方的動向確實是考量之一，經整盤討論分析，最後決定無論鄭爭取連任或挑戰竹縣長，不是黨提名的最終原因，民眾黨一定會提出人選，勇往直前。

邱並引用《倚天屠龍記》的「他強任他強，清風拂山崗，他橫由他橫，明月照大江。我自一口真氣足。」成為最強參選人，因為劉德華曾說過「有信心未必會贏，但沒信心一定會輸」 。

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