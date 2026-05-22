谷立言評鄭麗文赴美可釋疑「反共」 尹乃菁嗆：先問川普反什麼樣的共？

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨主席鄭麗文即將於6月1日訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨受訪表示，鄭麗文應該就國民黨是否從「反共」轉為開始採納或呼應中國立場，而忽略美國和日本的盟友，這部分應向美方「釋疑」。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁則反問谷立言，「他是不是應該要先問問川普總統，他們反的是什麼樣的共？」

尹乃菁表示，在白宮的事實清單裡面，明白的表示，川普和習近平同意中美要建立的是建設性戰略穩定關係。代表中美兩國的元首，在不支持台獨、處理兩岸的問題及對台灣的問題上面，清楚而明確的立場，「這個是符合美國的一中政策，不支持台獨的」。

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尹乃菁表示，谷立言是國務院派駐在台灣的處長，谷講到反共，他是不是應該要先問問川普，是不是應該要先釐清這個部份的層面，反的是什麼樣的共？谷立言反對的是中國共產黨的體制嗎？在這個中美兩國元首的談話中，還有一個很重要的就是尊重彼此的制度。所以反共，谷立言講的是反對中國共產黨嗎？尊重中美兩國各自有不同的制度選擇和發展道路。

尹乃菁表示，國民黨從過去到現在對於中國共產黨的立場上已經一再說明，在1992年兩岸兩會，就是由兩岸政府委託的白手套，海基會和海協會，在香港會談所達成的九二共識，就是兩岸的共同的政治基礎。所以在處理對於大陸關係、兩岸政策上，國民黨就是遵循中華民國憲政體制，遵循中華民國憲法來處理兩岸關係，來處理對於中國共產黨的關係。

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