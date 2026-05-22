民眾黨周曉芸空降到哪退黨潮就到哪？四叉貓酸：各地參選人小心了......

民眾黨主席黃國昌（中）、前黃國昌三蘆辦公室主任周曉芸（右）。（資料照）

被稱為民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，在新北市三重、蘆洲區議員初選爆冷輸給素人陳彥廷後，近日接受黨中央徵召，「空降」桃園市龜山區參選。先前有意參選此區議員的民眾黨前桃園市黨部龜山區主任高華宏，昨（21）日宣布退黨。對此，網紅四叉貓列出周曉芸空降2個地方後將黨內同仁逼退黨的戰績，大酸龜山這次竟然不辦黨內初選？難道是上次三重輸給家樂福不敢再辦？必須得是黃國昌底下的人馬才有特殊待遇喔。

四叉貓在臉書PO文表示，周曉芸金門沒選上，跑去空降三重把李有宜逼退黨，結果三重初選輸了又飄去空降龜山，把高華宏逼退黨，按照周曉芸的說法，金門出生花蓮長大基隆念書雙北工作，還有很多地方可以空降！民眾黨的各地參選人小心點。

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四叉貓指出，另外根據高華宏的臉書說法，他報名參選的資料交了程序跑了保證金給了，結果周曉芸空降龜山直接得讓位，龜山這次竟然不辦黨內初選？上次三重輸給家樂福不敢再辦喔？

四叉貓直言，必須得是黃國昌底下的人馬才有特殊待遇喔，真不愧是號稱最有制度的政黨！

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