與皮友散步種花排成「巧」 蘇巧慧：盼新北是座剛剛好的巧城市

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，希望新北是座恰巧、剛剛好的美好城市，成為每個人最喜歡的地方。（記者黃政嘉攝）

手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏）在台灣掀起熱潮，民進黨新北市長參選人蘇巧慧過年期間發起線上散步活動，超過2500位玩家累積逾3200萬步的熱烈回響，為回應網友「敲碗」，她再次發起線上活動，同時規劃今午在新莊舉行「皮友見面會」，60位皮友秒殺額滿，她今與玩家實體互動相見歡，散步「種花」2小時，排出「巧」字形狀如一座「巧城市」，她說，希望新北是座恰巧、剛剛好的美好城市，成為每個人最喜歡的地方。

蘇巧慧今穿著皮克敏T-shirt，現場將「皮友」在遊戲中寄給她的明信片一一印出擺成名片牆，涵蓋新北29區，讓大家交換，復刻出遊戲經典場景，並送真正的花苗給大家，和「皮友」散步種花、沿途不斷刷「精華」，同樂其中。蘇巧慧說，這個「巧」不只是她的名字，也是她對新北市的期待和象徵，巧就是恰巧、剛剛好、美好的感覺，她希望未來的新北市，對每一個人都是剛剛好的城市，每個人可在這找到自己喜歡的位置。

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蘇巧慧表示，這次線上活動已有近8000位「皮友」一起走路近3億步，覺得很不可思議，皮克敏是1款真正休閒的活動，尤其種花、刷精華、又長出花瓣、再種花，永續循環，還有團隊概念；今天送給大家真正的花苗，代表大家對這座城市的愛，真的就是把希望種下去，不管是在你的心裡，或在這座城市，讓新北是彩色的、多元的、愈來愈美麗。

她說，也因為有這麼多朋友一起朝同個方向走，這個感覺其實就是把新北的美好、剛剛好一起走出來、種出來，所以今天的主題就是「走出一座巧城市」，這是她對未來新北的期許，讓這座城市成為對每個人都剛剛好、最喜歡的地方。

扮成紅色皮克敏參與活動的黃小姐說，今天跟著蘇巧慧打蘑菇、拿花盆、種花、打水果，還把明信片印出做成名片牆，覺得活動非常用心，她沒想過政治人物也會一起玩這種遊戲，還跟大家一起玩，今天2小時的種花、打蘑菇過程，還提醒玩家記得拿「精華」，互動親切熱絡，非常開心。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今與手遊皮克敏玩家實體互動，遊戲中指揮玩家集合。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今與手遊皮克敏玩家實體互動，散步「種花」排出「巧」字形狀。（記者黃政嘉攝）

蘇巧慧送皮友真正的花苗。（記者黃政嘉攝）

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