抓到了！台中地院後方驚傳槍擊案 警方不到4小時逮槍手

台中市西區府後街今天下午傳出槍擊案，警方不到4小時就逮獲槍手。（記者陳建志攝）

台中西區府後街、台中地方法院後方今天下午2時32分許傳出槍響，一名26歲林姓男子駕駛休旅車至該處，一名男子上車後兩人疑似發生爭吵，該名男子朝林男開槍，林男腹部中彈後跑到一旁咖啡店求救，躺在店外地上意識清楚，警方立刻將林男送往中國醫藥大學附設醫院搶救，行凶的槍手犯案後則是徒步離開現場，警方表示調閱監視器全力追緝，下午5點多已經在台中西區，槍手住處將他逮捕，目前正在現場進行搜索，稍後將帶回警局進一步調查釐清行兇動機和槍枝來源。

台中市消防局今天下午2點32分接獲報案，指稱西區府後街有創傷案件，到場時發現林姓男子（26歲）腹部疑似有槍傷，意識清楚，立刻給予救護處置後送中國附醫急救。

請繼續往下閱讀...

據了解，今天下午2點多，林男開休旅車行經西區府後街，疑似槍手曾上車，並在車內朝林男開槍，行凶後迅速徒步離開，林男則下車跑到一旁咖啡店求救，疑似體力不支躺在店外地上的畫面也曝光。

轄區第一分局警方表示，經調閱監視器，初步排除隨機犯案，該犯嫌疑與被害人相識，犯案後步行離開，本分局已鎖定犯嫌，台中地檢署也立刻指派陳東泰檢察官進駐第一分局指揮偵辦全力緝凶。果然警方在不到4小時即逮獲槍手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法