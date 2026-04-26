把握好天氣！週三午後變天 降雨熱區一圖看懂

未來7天降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

明天（27日）週一陽光持續露臉！中央氣象署預報，明天到週二各地天氣不錯，僅花東、恆春半島有零星或局部降雨機會，週三、週四鋒面通過，各地濕答答，尤其週四受到東北季風影響，中部以北、宜蘭、花蓮白天降至25度左右，週五開始勞動節連假天氣不錯，各地多雲到晴，但下週日鋒面接近，南部、台東地區會轉為局部短暫陣雨天氣。

曾昭誠指出，明天各地大多晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區也可能有零星降雨；週二台灣吹東到南風，環境潮濕，東半部地區、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠說明，週三上半天天氣仍不錯，但預計下半天開始鋒面通過、隨後東北季風增強，各地都有下雨機會，尤其中部以北地區有局部較大雨勢發生機率，週四各地有局部短暫陣雨。

「勞動節天氣整體算是不錯！」曾昭誠表示，週五東北季風減弱，一直到週六各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下週日鋒面接近，天氣稍微變得較不穩定，南部、台東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠指出，明天、週二氣溫一路回升，各地白天接近30度左右，中南部可達到32、33度，但各地早晚只有20度左右，因此日夜溫差大，民眾多留意。

曾昭誠表示，週三、週四鋒面通過、東北季風增強，週三白天溫度略降，週四受到東北季風影響，中部以北、宜蘭、花蓮白天溫度可能降至25度左右，明顯轉涼，南部仍有28-30度，至於早晚溫度，北部、宜蘭僅18-20度，中南部則有22-24度。週五開始東北季風減弱，各地氣溫會再回升，白天可達30度左右。

曾昭誠提醒，明天晚上到週三清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；另外，週三鋒面接近，吹西南風，因此東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

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