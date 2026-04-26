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    首頁 > 國際

    白宮記者晚宴撤離影片曝 川普跌一跤、范斯4秒閃人

    2026/04/26 21:21 即時新聞／綜合報導
    晚宴現場傳出槍響後，副總統范斯（中）被維安人員半扯半拉請離場。（擷取自X平台@MSNOWNews）

    晚宴現場傳出槍響後，副總統范斯（中）被維安人員半扯半拉請離場。（擷取自X平台@MSNOWNews）

    美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vence）昨（25）晚出席白宮記者協會晚宴時發生槍擊事件，兩人在特勤局護送下安全離場。而今日有媒體在社群平台PO出事發當下側面視角影片，可以看到范斯撤離現場的過程相當簡潔迅速，前後花不到4秒，但川普卻花了約半分鐘才離開晚宴會場，形成強烈對比。

    X平台時事媒體「@MSNOWNews」今日PO出影片，在這部約30秒的影片中，影片一開場副總統范斯就被維安人員半扯半拉請離場，前後不到4秒就消失在鏡頭外。

    之後拍攝者迅速將鏡頭轉回到總統川普的方向，並放大檢視，卻只見到川普身旁的維安人員仍在待命，其中1名幹員還目送范斯離去，表情彷彿若有所思。

    直到2名全副武裝的員警趕到後，維安人員才開始護送川普離場，但川普起身後走沒2步卻踉蹌摔倒，隨後在眾人攙扶下緩慢離去，一直到影片約25秒處才不見蹤影。整體撤離速度與范斯組別有明顯落差。

    一名網友「@kjch」留言點出「他們撤離范斯的速度比川普快」，獲得不少人按讚認同；另一名網友「@likemik_e」也留言詢問「為什麼是范斯先走？」，有人回覆他，很可能是因為總統與副總統有各自負責的幹員小組，而范斯小組的幹員動作比較快。

    川普撤離途中突然跌一跤，隨扈連忙彎腰攙扶。（擷取自X平台@MSNOWNews）

    川普撤離途中突然跌一跤，隨扈連忙彎腰攙扶。（擷取自X平台@MSNOWNews）

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