比竊盜撞警更大條！通緝犯因口角開車輾人重傷 連環犯案重判9年4月

宜蘭吳姓男子找女友爆衝突，開車衝撞輾人洩憤，連環犯案被宜蘭地院重判9年4月。（記者江志雄攝）

宜蘭縣吳姓男子到友人住處找女友，與不相識的林姓男子起衝突，竟開車撞倒林男將他輾過，造成被害人重傷，之後另犯6起竊案被通緝，遇警盤查時騎機車衝撞執勤警員。宜蘭地院認定犯殺人未遂、竊盜及妨害公務罪，不得易科罰金部分判9年4月。

判決指出，2024年10月25日清晨，吳男到友人家中要找周姓女友，與在場林男等人發生口角與肢體衝突，不久林男一行人下樓，吳男見狀，駕車撞倒林男後輾過，造成林男多處骨折，在場目擊者高喊撞傷人了，但吳置之不理，繼續迴轉加速二度衝撞，林被旁人及時拉開才倖免於難。

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吳男犯案後逃之夭夭，2025年8月到10月間，在宜蘭縣犯下6起竊案，分別竊取木雕、檜木、小客車、景觀石座、檜木桌、奇木桌子；同年11月2日，吳男通緝犯身分被羅東警方查獲，為了躲避查緝，騎車衝撞廖姓警員，導致廖員腹壁挫傷，現場警力壓制逮捕移送法辦，全案由檢察官起訴。

針對開車衝撞上林男案，吳男坦承撞傷人，卻否認有殺人犯意。被撞的林男指稱，他被吳男開車衝撞2次，第一次遭車子輾過去，身體一半在車底下，第二次被及時拉開，不然他就死定了。宜蘭地院合議庭勘驗監視畫面，同時審酌相關事證，認定吳男犯下殺人未遂罪。

宜蘭地院合議庭認為，吳男有竊盜及妨害公務前科，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，應加重其刑，此次殺人未遂罪判處6年8月，6次竊盜罪中，其中一案被判4月刑期，得易罰金，其他5案判7月到10月不等刑期，妨害公務判8月，不得易科罰金部分應執行有期徒刑9年4月。可上訴。

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