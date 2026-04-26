家長注意！高雄8歲女童火鍋店上廁所 少年襲胸帶入男廁未遂

高雄市三民區一家火鍋店，4月18日發生女童上廁所遭少年猥褻事件。（擷取自鼎山所臉書）

高雄三民區一家火鍋店，4月18日假日晚上用餐時間，竟發生有8歲女童獨自上廁所時，遭1名少年觸摸胸部，並企圖將女童帶入男廁，女童警覺拒絕還被打屁股，家長得知後氣得報警，並提醒其他家長注意！

女童家長今（26）日於臉書社團發文指出，18日晚上帶著8歲女兒到該家火鍋店用餐，當時她在煮食，女兒像平常一樣自行前往廁所，但回到座位卻崩潰大哭，進一步詢問才得知，在廁所遇到1名陌生男生對她做出不當觸摸胸部的行為，甚至試圖把她帶進男廁，打開廁所最後1間門要女兒進去，女兒當下拒絕，對方還動手打了她屁股2下。

請繼續往下閱讀...

家長請店家調監視器，當時餐廳幾乎坐滿客人，女童前往廁所時，與該名少年擦身而過，少年不僅緊盯女童，還在走道上等廁所裡的人出來後，隨即往廁所方向。

女童家長說，當下她立刻請店員協助報警，店員也有陪同尋找對方，並已完成報案和提告。但讓人很無力的是，對方家長表示孩子未成年、且有身心障礙狀況，此行為不是只有這次，除了擔心這樣的行為會被輕輕帶過，這幾天，孩子每天做惡夢、情緒不穩，甚至開始害怕出門，不敢再去外面吃飯。

三民二分局鼎山所指出，4月18日晚上9點多接獲民眾報案，在三民區大昌二路上某店家發生糾紛，經派員到場了解狀況並依規定受理偵辦，通知相關人員到案說明，全案依少年事件處理法及強制猥褻罪移請高雄少年及家事法院審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法