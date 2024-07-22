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賴清德台語致詞卻遭民眾黨林國成痛罵 林俊憲傻眼：實在可悲！

賴清德21日在民進黨全代會上全程以台語致詞，卻遭林國成批評（資料照）

賴清德21日在民進黨全代會上全程以台語致詞，卻遭林國成批評（資料照）

2024/07/22 20:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會於昨天（21日）結束，兼任黨主席的總統賴清德全程以台語致詞，不料民眾黨立委林國成卻批評稱講台語是「把人民推入火坑的前兆」，想要獨立就直接明講。對此，民進黨立委林俊憲直呼傻眼，「這種話居然是民眾黨說出口，實在可悲！」

21日的民進黨全代會上，賴清德全程以台語致詞，提出包括建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權的3大目標。沒想到林國成痛罵：「全程用台語在幹什麼？到底是在騙誰？難道這樣就獨立了嗎？」他宣稱自己不反對發揚台語文化，但賴清德的「異常」作為就是想把人民推入火坑的前兆。

對此，林俊憲今天（22日）在Threads上怒轟：「名字遮起來，我還以為是40年前的國民黨，說你們是小藍，有冤枉嗎？昨天賴清德在全代會上全程以台語致詞，請民眾黨先搞清楚一件事：他在那個場合的身分叫『主席』，致詞的對象叫『全體黨員』。我們黨內的活動，主席用什麼語言講話也要管，住海邊是不是？」

「再來，我最不能理解的就是這種話居然是民眾黨說出口，國民黨頂多是對談話內容評論而已，扼殺母語的兇手都還懂點分寸，結果新政治還不如舊政治，實在可悲！我要提醒民眾黨，根據《國家語言發展法》第3條，無論華語、台語、客語、原住民語甚至手語，全部都是法定國家語言。第4條更規定，國家語言一律平等，『國民使用國家語言應不受歧視或限制』。」

最後林俊憲酸：「執政黨主席用自己的母語、用法定的國家語言對自己黨內演說，卻被在野黨立委公然歧視，這不叫政治意識形態之爭，而是單純文化素養低落罷了。敢講國民黨都不敢講的歧視之語，果然是真正的『青出於藍』！」

由 @letsgolin 發佈
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