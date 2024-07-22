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中度颱風「凱米」接近 預計今晚11點30分發布海警

中度颱風「凱米」今日晚間8時的路徑圖。（中央氣象署提供）

中度颱風「凱米」今日晚間8時的路徑圖。（中央氣象署提供）

2024/07/22 21:17

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中颱「凱米」持續逼近 氣象署：明晚是天氣切換時間點

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〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風「凱米」持續朝台灣靠近，中央氣象署晚間表示，若颱風路徑無特殊變化，預計於今晚23點30分發布海上颱風警報。

氣象署：週三、週四影響台灣最劇烈

預報員官欣平說，明天颱風開始影響，週三、週四是颱風影響台灣最劇烈時間點。明天白天北部、宜蘭一帶會有外圍環流的小規模降雨，明晚西半部、中北部地區會開始下雨，中部以北、東北部、各地山區會有大雨或局部豪雨；西半部山區可能出現局部大豪雨。

外界也關注凱米是否會成為西北颱，官欣平說，西北颱定義是颱風中心從台灣東方海面向西北方向移動，從基隆至彭佳嶼一帶通過，由於西北颱路線結構不會受山脈地形破壞，颱風的風力與雨都不會受破壞。

路徑類似西北颱 帶來的風雨都可觀

官欣平說，依目前預測凱米可能從宜蘭通過，雖然是定義以外，但凱米接近時已是中颱，走的路徑也類似西北颱，結構不一定會被山脈破壞，帶來的風雨都可觀，河流走向為東往西的西半部地區排水可能受風向阻礙，要留意海水倒灌。

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