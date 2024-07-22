今晚飛美訪問遇「凱米」攪局 盧秀燕：視情況調整行程提前回國

今晚飛美訪問遇「凱米」攪局，盧秀燕表示視情況調整行程提前回國。（圖：市府提供）

2024/07/22 21:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風轉成中颱接近台灣，今晚將率市府團隊出訪美國的台中市長盧秀燕，訪美前特別召開防颱整備會議，指示各局處盤點防救災整備，並做好各項因應；盧秀燕並強調，她訪美期間會隨時與各局處首長視訊會議掌握最新動態，也將視情況不排除提前結束訪問。

盧秀燕今晚也指示，她出訪美國期間已責成副市長鄭照新及秘書長黃崇典領導全府，即時因應颱風相關變化；另要求各局處務必再徹底檢查清淤、閘門、地下道、抽水站等開關機制，她說，隨時都會以視訊會議與市府各局處長官聯繫，第一線掌握最新動態及相關因應，雖然颱風目前主要影響範圍不在中部，但若有變化，屆時她不排除更改行程提前結束訪問。

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消防局指出，訂明（23）日8時將成立緊急應變小組，監控颱風動態及應變事宜，另已與中央災害應變中心及各區公所測試視訊會議系統及衛星電話系統，要求各消防大隊、分隊完成各項救災器材的檢測與整備。

建設局表示，已確實落實防救災整備工作，包含水溝清淤長度計1萬7417公尺及行道樹防災修剪1萬4535株，搶災搶險人員機具也均已整備待命；全市車行地下道目前計16座，皆已完成機電設備及抽水設備的測試運轉，也針對各在建工程加強圍籬及施工材料加固及各項防汛措施。

水利局指出，將配合消防局成立三級應變小組，防汛人員24小時進駐待命，並已通知29區公所於今日下午3時發放沙包；另台中市轄管5座大型抽水站及5座簡易抽水站，均已整備待命；並備妥242台移動式抽水機、2萬包沙包、防水擋板及防汛鼎塊；此外，已完成台中市86座、156門水閘門檢查作業，並針對施工中之機具、鷹架、安全圍籬等設備進行加固與做好因應措施。

民政局指出，區公所也已聯繫各緊急維護廠商備足機具、人力，逐一清點並掌握轄內保全戶名冊，瞭解保全戶可協助撤離的狀況，如有劃設特定區域或安全堪虞地區，易成孤島者，也會加強預防性疏散撤離及收容安置工作。

環保局則請各區清潔隊針對台中市列管457處易堵塞積水路段側溝，於汛期期間已全面完成清淤作業，今日動員加強清除排水孔蓋上方樹葉等垃圾，並整備檢查出勤車輛166台，重型機具70台等，同時通知轄內80家達分級運作量的毒性化學物質運作場所做好防颱準備。

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