中颱凱米來襲 新北議會國民黨團：北北基桃應提早協調颱風假

中度颱風「凱米」今日晚間8時的路徑圖。（中央氣象署提供）

2024/07/22 21:09

〔記者董冠怡／新北報導〕中度颱風凱米即將來襲，最快今夜發布海上颱風警報，明天下午可能發布陸上颱風警報，新北市議會國民黨團表示，市境幅員遼闊，從市府局處到市井小民，都應提高警覺、提前做好防颱準備，保障生命財產安全。關於颱風假議題，建議提早於北北基桃平台進行協調。

書記長陳偉杰表示，市府各相關單位完成各項防颱作業之外，也需透過新聞發布、社群平台或民政系統LINE群組等多元管道與民溝通，即時澄清避免謠言、假訊息快速傳播造成恐慌，以及是否放颱風假，應提早於北北基桃平台協調。

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副書記長江怡臻指出，務必留意路樹傾倒，並對大型廣告招牌、看板及工地鷹架圍籬加固，避免強風吹倒，影響通行與市民安全。另外，相關災訊及與民生必需資訊如公車及捷運班次、醫院門診、公立單位停止服務等安排，若因颱風影響而有所調整，須及時告知，盡可能免於資訊落差發生。

副書記長呂家愷說，24日前適逢年度大潮，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水，呼籲提前做好準備，加強各易積水點位清疏，檢查排水路及雨水下水道順暢與否，巡查施工中工程，確實封堵防汛缺口，以及確認車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機、水閘門設施正常運作，降低積淹水風險。

副書記長蔡淑君提醒，切記「二不三要」原則，即不要登山及觀浪、不要將車輛停放在堤外或低漥地；要檢查門窗、要備妥物資及用藥、要隨時注意最新氣象資訊，如非必要盡量待在家中，有災害損失應通知警政單位或里鄰長。

財務長白珮茹強調，工務局應要市內建築工地立即進行防颱自主檢查，包括工地施作的圍籬、護網、斜撐等安全設備及高樓層堆置的建材，均應加固處理，完成後立即回傳建管處，避免因損壞危及公安。

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