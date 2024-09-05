摩羯颱風亂航班 港澳班機異動一次看

受摩羯颱風影響，星宇航空部分往返港澳航班取消。（星宇航空提供）

2024/09/05 23:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕受摩羯颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，航空公司取消往返港澳的班機。航班異動狀態如下：

星宇航空：

台北往返香港9月5日JX235、JX236、9月6日JX231、JX232、JX235、JX236

台北往返澳門9月5日JX205、JX206、9月6日JX201、JX202、JX205、JX206

台中往返澳門9月5日JX331、JX332、9月6日JX331、JX332

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台灣虎航9月6日航班：

IT301/IT304桃園-澳門來回航班取消

IT371/IT372台中-澳門來回航班取消

IT321/IT322高雄-澳門來回航班取消

中華航空9月6日航班：

航班提前，CI909/CI914、CI915/CI916桃園往返香港

航班取消，CI919/CI920、CI923/CI924、CI921/CI922桃園往返香港，CI935/CI936高雄往返香港

長榮航空：

9月6日桃園-澳門來回航班全日取消，桃園-香港、高雄-香港航班原則上維持正常飛航，並將視天候狀況機動調整航班。

9月7日2班桃園-澳門來回航班均放大機型為波音777-300ER，以疏運旅客。

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