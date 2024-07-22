首次召開颱風整備會議5點裁示 蔣萬安：颱風假協同基北桃統一說明

台北市今召開凱米颱風第一次整備會議，市長蔣萬安會中進行5點裁示，要求各局處落實防颱整備工作。（記者方賓照攝）

2024/07/22 17:33

〔記者詹湘淇／台北報導〕颱風凱米已增強為中颱，中央氣象署不排除凱米成為西北颱。台北市今召開凱米颱風第一次整備會議，市長蔣萬安會中進行5點裁示，要求各局處落實防颱整備工作。針對颱風假，蔣萬安表示將按照過往經驗及慣例，協同鄰近縣市基隆、新北與桃園及早統一對外說明。

蔣萬安今出席台北市凱米颱風第一次整備會議，聽取各級單位防颱整備工作進度，蔣萬安表示，若凱米轉為西北颱，所挾帶的風勢、雨勢都將非常嚴重，各局處必須嚴陣以待，務必落實所有防颱整備工作。

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蔣萬安也裁示五點，第一，加強巡檢土石流潛勢區、老舊聚落與列管邊坡敏感區加強巡檢；第二，信義區東大排、西大排、神大排應確實做好清淤；第三，針對懸掛物、招牌、路樹與高空塔吊務必要加強巡檢、強固；第四，車行地下道尤以信義地下道容易積水，抽水站應預先暖機並依照相關標準啟動；第五，近期發生多起變電箱跳脫電、燒損情形，產業局應與台電公司在颱風來襲前做好相關檢視，以免發生停跳電狀況。

針對颱風假，蔣萬安會後受訪指出，颱風假有相關標準與程序要遵循，市府會隨時觀測颱風路徑變化，目前預估在24日晚間、25日上午對北市影響最大，將按照過往經驗及慣例，協同鄰近縣市基隆、新北與桃園及早統一對外說明。

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