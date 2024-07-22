為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米有無可能放颱風假 蔣萬安：有更精確訊息再做判斷

台北市長蔣萬安視察信義區東大排分流工程。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安視察信義區東大排分流工程。（記者田裕華攝）

2024/07/22 13:25

〔記者何玉華／台北報導〕因應凱米颱風可能襲台，台北市長蔣萬安重申「料敵從寬、禦敵從嚴」，昨天臨時取消今（22）日「好孕2U乘車補助週年記者會」，前往7月10日淹水嚴重的信義區視察東大排導流改善及清淤情形，下午4點將主持災害應變中心（EOC）防颱會議，對外界關切有無機會放颱風假，他表示，會聽取最新的訊息以及颱風的路徑，有更精確的訊息後再做一個判斷。

7月10日午後強降雨，造成信義區淹水嚴重，蔣萬安今天特別到信義區5段150巷426弄一處公園視察公園分流排水工程，他表示，工程將在8月底完成，希望能夠解決淹水的問題，同時也有機動小組的成立。另一方面，包括吳興街、虎林街，「我們都會進行分流排水的工程」。

對於凱米颱風的路徑，蔣萬安表示，上週五已經先開了天氣分析會議，週末的時候凱米颱風逐漸成型，即刻要求各局處進行防颱的整備以及宣導，通過防災群組再次的要求各局處落實防颱整備工作，並且通知民眾自主防災。早上視察信義區，下午他會直接到EOC來召開防颱的會議，戒慎恐懼、料敵從寬、禦敵從嚴。

至於週三、週四颱風逼近，有沒有可能放颱風假，蔣萬安表示，會在防颱整備會議聽取最新的訊息以及颱風的路徑，屆時會有更精確的訊息來做判斷。

台北市長蔣萬安今（22）天到信義區5段150巷426弄一處公園視察公園分流排水工程，並聽取工程簡介。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（22）天到信義區5段150巷426弄一處公園視察公園分流排水工程，並聽取工程簡介。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風逼近 台馬海上交通明天晚上停航
2024/07/22 11:57

凱米颱風逼近 台馬海上交通明天晚上停航
路徑大致底定！颱風論壇：凱米增強變胖中 最快週三暴風圈觸台
2024/07/22 13:12

路徑大致底定！颱風論壇：凱米增強變胖中 最快週三暴風圈觸台

MAYOHR助力蛤餐飲 雙軸驅動數位轉型
8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察
2024/07/22 11:18

8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察
凱米颱風來勢洶洶 農水署防災人員、機具就定位
2024/07/22 12:27

凱米颱風來勢洶洶 農水署防災人員、機具就定位

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播