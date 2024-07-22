凱米有無可能放颱風假 蔣萬安：有更精確訊息再做判斷

台北市長蔣萬安視察信義區東大排分流工程。（記者田裕華攝）

2024/07/22 13:25

〔記者何玉華／台北報導〕因應凱米颱風可能襲台，台北市長蔣萬安重申「料敵從寬、禦敵從嚴」，昨天臨時取消今（22）日「好孕2U乘車補助週年記者會」，前往7月10日淹水嚴重的信義區視察東大排導流改善及清淤情形，下午4點將主持災害應變中心（EOC）防颱會議，對外界關切有無機會放颱風假，他表示，會聽取最新的訊息以及颱風的路徑，有更精確的訊息後再做一個判斷。

7月10日午後強降雨，造成信義區淹水嚴重，蔣萬安今天特別到信義區5段150巷426弄一處公園視察公園分流排水工程，他表示，工程將在8月底完成，希望能夠解決淹水的問題，同時也有機動小組的成立。另一方面，包括吳興街、虎林街，「我們都會進行分流排水的工程」。

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對於凱米颱風的路徑，蔣萬安表示，上週五已經先開了天氣分析會議，週末的時候凱米颱風逐漸成型，即刻要求各局處進行防颱的整備以及宣導，通過防災群組再次的要求各局處落實防颱整備工作，並且通知民眾自主防災。早上視察信義區，下午他會直接到EOC來召開防颱的會議，戒慎恐懼、料敵從寬、禦敵從嚴。

至於週三、週四颱風逼近，有沒有可能放颱風假，蔣萬安表示，會在防颱整備會議聽取最新的訊息以及颱風的路徑，屆時會有更精確的訊息來做判斷。

台北市長蔣萬安今（22）天到信義區5段150巷426弄一處公園視察公園分流排水工程，並聽取工程簡介。（記者田裕華攝）

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