2024上半年行人死亡「不減反增」 陳世凱：加強執法和工程改善

交通部長陳世凱5日主持月初道安記者會。（記者蔡昀容攝）

2024/09/05 17:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部統計，「今年1至6月」及「6月單月」的交通事故死、傷、件數，均比去年同期減少，但進一步分析死亡族群，行人死亡卻不減反增。交通部長陳世凱說，會從教育、工程手段和加強執法3方面著手。

交通部今召開月初道安記者會，公開最新交通事故數據。路政道安司司長黃運貴指出，今年1至6月交通事故死亡案件，機車事故870人，佔全體60.9％；高齡者587人，佔41.1％。酒駕造成死亡85人，行人死亡183人，兒少死亡41人。行人死亡比去年同期增加10人、上升5.8％，其餘降幅6.5至35.1％。

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單就6月來看，機車事故死亡154人，佔全體65.5％；高齡者108人，佔46％。酒駕造成死亡9人，行人死亡23人，兒少死亡4人。行人死亡比去年同期增加6人、上升35.3％，其餘降幅2.7至42.9％。

今年上半年行人死亡事故肇因，黃運貴分析，「車輛未依規定停讓行人先行」佔39人、21.3％居冠，「行人未依標誌或標線穿越道路」35人、19.1％緊接在後。

行人死亡事故中，肇事車種小型車佔59％，機車佔34％；肇事時段，晚間6時至8時佔21％，上午6時至8時佔13％；死者年齡層65至74歲佔27％，75至84歲佔25％，85歲以上佔21％。

各縣市上半年行人死亡人數與去年同期比較，新竹市增加10人位居第一，台中市增加7人排第二；台北市減少10人降幅最顯著，彰化縣減少5人排第二。

黃運貴說，行人死亡事故的肇因，主要仍是違規交通行為，已請警政署加強執法，9月起也會增加見警率。至於行人罰鍰會不會提高？運輸監理司司長林福山說，評估中。

如何降低行人死亡數？陳世凱表示，會從教育、加強執法和工程3方面著手；交通部持續改善易肇事路口，包含799處各縣市和2000處省道路口，預計年底前改善，相信改善後會有所幫助。

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