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8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察

今晚東海岸、恆春半島浪高可能達1.5至2米，明天東海岸、台灣海峽浪高更可達3米 。（圖由中央氣象署提供）

今晚東海岸、恆春半島浪高可能達1.5至2米，明天東海岸、台灣海峽浪高更可達3米 。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/22 11:18

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米持續往台灣接近，若路徑未變，最快今天深夜就可能發布海上警報，不排除明天針對部分縣市發布陸上警報。凱米今天晚上有機會轉為中度颱風。據氣象署預測，基、北、北、宜、桃、連江、竹縣、竹市等8縣市120小時颱風暴風侵襲機率達9成。至於是否會達颱風假標準，氣象署預報員劉與其說，預報仍有不確定性，要持續觀察。

據氣象署上午8點最新的發布120小時颱風暴風侵襲機率預測，基隆市侵襲機率最高達98%，其次是台北市、宜蘭縣有97%，新北市為96%，桃園市為95%，連江縣94%，新竹縣、新竹市為92%。花蓮縣侵襲機率89%，苗栗縣87%，台中市有76%，彰化縣70%，南投縣為69%，雲林縣為56%。

預報員劉宇其表示，明天颱風逐漸往台灣東南部海面接近，今天深夜至明天清晨就可能發布海上警報，不排除明天下午至入夜針對部分縣市發布陸上警報。預計24日深夜至25日上半天，颱風中心會接近台灣北部海岸線，不排除有登陸可能性，但路徑仍有不確定性。

至於外界關心是否會達颱風假標準，劉宇其說，預報仍有不確定性，要持續觀察，但依目前路徑，颱風對於中部、北部、東北部影響最大，南部也會間歇性風雨，颱風北上過程週五、週六馬祖風雨也大。

劉宇其也說，颱風整合狀況、北上過程太平洋高壓強弱變化，都可能影響路徑，颱風路徑昨天至今天有往台灣稍微修正，雖不排路路徑還有修正空間，但整體而言侵襲台灣機率相當高。

由於凱米颱風逢年度大潮，海邊可能出現長浪，劉宇其提醒，今天晚上東海岸、恆春半島浪高可能達1.5至2米，海邊活動要注意安全，明天東海岸、台灣海峽浪高可達3米，海上狀況更加惡劣。

據氣象署預測，基、北、北、宜、桃、連江、竹縣、竹市等8縣市120小時颱風暴風侵襲機率達九成。（圖擷自中央氣象署）

據氣象署預測，基、北、北、宜、桃、連江、竹縣、竹市等8縣市120小時颱風暴風侵襲機率達九成。（圖擷自中央氣象署）

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