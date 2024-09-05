高雄表揚特優資深里長 陳其邁：明年加發里長1.5個月年終獎金

113年特優暨資深里長表揚大會今天在岡山享溫馨宴會館熱鬧登場。（高雄市新聞局提供）

2024/09/05 18:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕113年特優暨資深里長表揚大會今天在岡山舉行，高雄市長陳其邁致詞說，里長協助調處鄰里大小事，簡直比市長還要操、還要忙，為體恤里長平日辛勞，市府明年將配合加發里長1.5個月、約7.5萬元年終獎金。

高雄市今年共有168位里長獲獎，計有內政部全國特優里長15人，高雄市特優里長91人、資深里長62人。

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其中，旗山區中寮里長洪萬祥高齡87歲，是此次最年長里長，仍老當益壯，在其多年努力爭取下，解決中寮社區自來水供水問題，並配合市府推動「幸福小黃」，讓偏鄉地區里民也能享有公共運輸的便利。

任職45年的鼓山區忠正里長洪吉祥，為此次最資深里長，一生皆奉獻鄰里，為民服務，精神令人感佩。

大樹區竹寮里長鄭榕華積極推動設置「醫事C級巷弄長照站」，鼓勵長輩參與社區活動，在熟悉環境中健康生活、延緩老化，同時榮獲內政部全國特優及高雄市特優里長。

陳其邁說，基層里長很辛苦，里內大小事都要服務、協助，「連夫妻失和、寵物走失、里民糾紛、電器故障也要介入處理調解」；他感謝中央和立法院通過修法，明年起將配合加發里長1.5個月、約7.5萬元的年終獎金，市府將在議會支持下編足預算，體恤里長們平日的辛勞與付出。

陳其邁提及，每逢颱風期間山區里長協助預防性撤離，此次凱米颱風總共撤離3000餘人，每位里民都顧到結束，很多里長出錢出力、熱心積極，2年任期仍有許多市政需里長配合推動，他期許大家繼續合作，共同為市民服務打拚。

高雄市長陳其邁說，里長協助調處鄰里大小事，簡直比市長還要操、還要忙。（高雄市新聞局提供）

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