釋昭慧發2千字長文談盜圖爭議！稱慈濟是最大苦主 曝犯錯者現況

釋昭慧PO出與證嚴的合照，並指疫情後證嚴謹遵醫囑，聚會或會客時，一定會戴上口罩。但先前她要與證嚴合照時，證嚴卻脫下口罩滿足她合照的心願。釋昭慧說，這個動作對她老人家而言，還是有點風險的。（圖擷自臉書）

2025/01/11 08:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，針對原創者、知名油畫家李健儀透露，當初證嚴法師曾向他了解此事，證嚴還無奈提及「錢他們出的啦」，玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧在臉書發長文時透露，「此事對慈濟業已構成傷害，那位犯錯的慈濟人聽說已經過世了」，並稱「健儀院長與證嚴法師都是受害人，而慈濟則是最大的『苦主』」。

釋昭慧昨在臉書發出2千多字的長文，內容中提及，她認為「整個慈院壁畫風波，可以說：健儀院長與證嚴法師都是受害人，而慈濟則是最大的『苦主』」。

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釋昭慧表示，「為了一樁慈院壁畫風波，一夕之間，數十年來救拔全球苦難蒼生的鉅大貢獻與深重恩義，悉數被一筆抹煞，各種凌遲、羞辱、毀謗，紛至沓來，這不是『苦主』，還是甚麼？」

釋昭慧也說「若慈濟人都被那些惡毒攻訐弄到退心了，那將是全球苦難蒼生最大的不幸！（當然，我相信大部分堅強的慈濟人，只是深感痛心，還不至於為此而就打退堂鼓。）」她也指出，也有抱持善意的臉友提醒：「少數盲目信徒幫慈濟非理性強勢護航的行徑（甚至出言反嗆），不但無法得到社會大衆的理解，反增對這個佛教團體的高傲感與不信任」。

釋昭慧表示，公允而論，慈濟這麼龐大的團體，要做到一塵不染，那才是造假與神話！全球慈濟人高達數百萬，眾生習氣又難調難伏，因此，數百萬人中，會出現一些習氣深重而犯下重大過失的人，這是難以避免的。

針對兩位受害人，釋昭慧則說「健儀院長的深切受害，這些日已見諸報導，這回來講講證嚴法師這位受害人好了」。她強調「每次只要少數慈濟人犯錯，大批人就上綱上線，羞辱證嚴法師！就像這次，有人說證嚴法師『高高在上』，用辱慢字眼謊稱『上人喝麝香咖啡』、『上人乘坐勞斯萊斯』，而且被慈濟人嚴加指正之後，竟還死不認錯，甚至針對人家的『木地板』指指點點，這些惡毒的言詞，真的很難讓敬愛上人的慈濟人看到了，還能維持『平常心』！」

釋昭慧指出，目前此事對慈濟業已構成傷害，那位犯錯的慈濟人聽說已經過世了。否則她應該誠懇地公開懺悔，畢竟她的一念之貪，以及假「上人」名義假傳聖旨的紆曲手段，業已深深傷害到上人與健儀教授的心靈，也讓慈濟莫名成為人民公敵。

釋昭慧也提到，李健儀也有將近日的媒體訪問內容傳給她，她表示「健儀教授講得很溫暖，他對犯錯者的痛切指責，也讓人看了非常痛心與不捨。證嚴法師據實回答：『錢是她出的。』沒想到，這就讓後面的跟帖瘋狂圍毆起來」。

釋昭慧稱，證嚴法師突然面對醫院壁畫的「山寨版」，肯定是既著急又痛心。畢竟醫院開幕迫在眉睫，哪可能湧出另一筆錢來，重新請健儀教授主持製作這片面積如此之大的「大愛看病圖」壁畫？即便可以另行挪出這筆鉅款，但以法師使用善款之嚴謹，她會這麼做嗎？

釋昭慧也說「有錢未必就能，無錢萬萬不能」，可以說，在實務操作面，法師實在是有太多的無奈與痛苦，這一點，實務工作經驗豐富的健儀教授，是深能同情共感的。所以從頭到尾，他對證嚴法師沒有一句微詞。並指「至於那位『兒子』突然出面為父親打抱不平，坦白講，我認為是在蹭新聞熱度，慈濟人千萬不要因此而產生對健儀教授的微詞」。

釋昭慧也猜想，可能是念著對方長期護持慈濟志業的恩情，不忍以一朝之忿，忘卻終身之義，因此證嚴法師對那位師姐選擇了「原諒」。若是修養不好的本人，肯定會嚴厲地告訴那位師姐：「錢固然是你出的，但牆壁可是慈濟醫院的門面，我絕對不容許山寨版壁畫掛在牆面！至於怎麼收尾，你自己看著辦！」

釋昭慧也提到，「那些圍毆上人與慈濟的字眼，可真令人不忍卒睹！甚麼傷天害理的話都說得出口」，並指「但我相信那些人依然是少數，大多數台灣人的心靈還是非常美好的」，「可以體會一些慈濟人看到這類惡毒文字，會如何地怒髮衝冠」、「但是一份魔心很容易勾動另一份魔心，因此建議慈濟人，要記取上人的吩咐，在此非常時期，必須格外冷靜，不必隨著那些心理不正常的言論起舞！ 」

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