沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊？」張益贍PO出對話網友熱議

民眾黨前中央委員張益贍分享沈慶京與應曉薇曾有一段對話，在內容中沈慶京對應曉薇提及「你今天不想爽啊」，引發網路議論。（資料照，本報合成）

2025/01/11 07:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦京華城案、政治獻金案等案，民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人持續被羈押中，民眾黨前中央委員張益贍昨則分享起訴書中沈慶京與應曉薇曾有一段對話，沈慶京對應曉薇提及「你今天不想爽啊」，引發網路議論。

張益贍昨在臉書分享一張沈慶京與應曉薇的對話截圖，只見沈慶京曾致電應曉薇，一開始沈「喂」了2聲，應曉薇則是在「喂」了1聲以後，又發出「嘿嘿嘿」的聲音，並說了「恩，哈囉」。

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接著沈慶京又開口說「幹嘛，你今天不想爽啊？」應曉薇則是回應，「沒辦法，我昨天輪流看媽媽。你打另外一支電話給我好不好？」在沈慶京回應「阿？」之後，應曉薇又表示「我打微信給你好嗎」，沈慶京則再度回應「好」。

張益贍除了PO出這段對話，還嘲諷「明天111國民黨人當然要力挺，國民黨的沈慶京和應曉薇！國民黨〔挺爽的〕！」在發文底下網友則議論紛紛「哇！天啊！這什麼對話！」、「有錢超爽」、「小沈老當益壯」、「沈董夠力喔」、「好A哦」，也有網友質疑「微信？會不會變成國安漏洞」、「便當會的會前會」。

民眾黨前中央委員張益贍分享沈慶京與應曉薇曾有一段對話，在內容中沈慶京對應曉薇提及「你今天不想爽啊」，引發網路議論。（圖擷自臉書）

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