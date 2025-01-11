為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民眾瘋找麻疹疫苗 林靜儀列數據：「這疾病」更要擔心

    林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。（圖擷自臉書）

    林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。（圖擷自臉書）

    2025/01/11 07:27

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日前中部醫院傳出麻疹群聚，迄今共計確診19例，針對不少民眾擔憂是否該搶打麻疹疫苗，衛福部次長林靜儀在臉書發文強調，相比起麻疹更要留意的是肺炎及類流感，並指「過年群聚要來了，你該確定的是長輩是否已經完成流感疫苗接種」。

    林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。至於麻疹感染通報人數，相比之下則是少很多，「然後大家瘋找麻疹疫苗」。她也分享去年一整年麻疹通報人數只有32人。

    為此她也幽默表示「台灣人真的很可愛」，並在文末強調「拜託一下，過年群聚要來了，你該確定的是長輩是否已經完成流感疫苗接種」。

    林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。（圖擷自臉書）

    林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。（圖擷自臉書）

    林靜儀也分享，去年一整年麻疹通報人數只有32人。（圖擷自臉書）

    林靜儀也分享，去年一整年麻疹通報人數只有32人。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播