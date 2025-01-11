民眾瘋找麻疹疫苗 林靜儀列數據：「這疾病」更要擔心

林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。（圖擷自臉書）

2025/01/11 07:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前中部醫院傳出麻疹群聚，迄今共計確診19例，針對不少民眾擔憂是否該搶打麻疹疫苗，衛福部次長林靜儀在臉書發文強調，相比起麻疹更要留意的是肺炎及類流感，並指「過年群聚要來了，你該確定的是長輩是否已經完成流感疫苗接種」。

林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。至於麻疹感染通報人數，相比之下則是少很多，「然後大家瘋找麻疹疫苗」。她也分享去年一整年麻疹通報人數只有32人。

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為此她也幽默表示「台灣人真的很可愛」，並在文末強調「拜託一下，過年群聚要來了，你該確定的是長輩是否已經完成流感疫苗接種」。

林靜儀發文指出，上週全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。二週前肺炎及流感死亡人數為548人，四週平均肺炎及流感死亡人數520人。（圖擷自臉書）

林靜儀也分享，去年一整年麻疹通報人數只有32人。（圖擷自臉書）

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