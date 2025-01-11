12縣市低溫特報！新北清晨8.3度 下週還有冷氣團

今天（11日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。氣象署對彰化以北等12縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等8縣市亮橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（資料照）

2025/01/11 07:25

首次上稿：07:03

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蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（11日）受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今晨本島平地最低溫在新北市石碇區為8.3度，連江縣南竿鄉則是下探到5.8度。氣象署對彰化以北等12縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等8縣市亮橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，台中市、南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣則有6度以下氣溫發生的機率。

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近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，在冷空氣影響期間，局部近山區平地、河谷或空曠地區可能出現10度以下低溫，今日北部、東北部2000公尺以上及中部3000公尺以上高山有降雪的機會。下週一、二中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。

今天白天北部及東北部高溫僅14至16度，花東及中南部地區17至22度；澎湖全天13至16度，金門8至15度，馬祖8至10度。降雨方面，東半部地區、桃園以北、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

沿海天氣方面，東北風偏強，今日桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

下週一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，下週二清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

下週三大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週四、五大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。

下週六起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍偏冷。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 15 12 ~ 19 13 ~ 21 15 ~ 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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