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    川普「封口費案」重罪但無條件開釋！再寫多項美國歷史

    美國準總統川普因「封口費案」判決，成為首位帶著重罪身分將宣誓就職的美國三軍統帥。（路透）

    美國準總統川普因「封口費案」判決，成為首位帶著重罪身分將宣誓就職的美國三軍統帥。（路透）

    2025/01/11 06:39

    〔中央社〕即將就任美國總統的川普今天因「封口費案」判決，成為首位帶著重罪身分將宣誓就職的美國三軍統帥。這項被視為具有政治象徵性，但無條件開釋的判決結果，再度寫下多項美國歷史。

    川普（Donald Trump）被控於首任總統選舉前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，有意掩飾婚外情，是去年美國總統選舉期間民主黨陣營主打的法律戰之一。

    川普否認控訴與報導，認為是敵對陣營的選舉伎倆。隨著再度當選，多項其他法律指控未再進行，形式上的封口費案結果又成為焦點。

    這項美國史無前例的判決再度寫下歷史，川普成為首位具重罪身分的前總統，也是首位具重罪身分將上任的總統，但34項罪刑無須受懲罰，美國法院「無條件開釋」重刑犯的狀況也極為罕見。

    人在佛羅里達州的川普與律師布蘭希（Todd Blanche）本人未到場，透過視訊聆聽法官宣判與無條件開釋說明，川普與法官、檢察官隔空喊話，充滿火藥味。

    川普指出，這是恐怖的經驗，他是無辜的。案件不該繼續進行，這是政治獵巫戲碼，目的是為損害名譽，意圖使他落選。

    檢察官史坦格拉斯（Joshua Steinglass）表示，因為川普將就任總統，他支持預期的判決。但川普毫無悔意，還加入攻擊司法人員的串謀行為，被告已造成刑事正義的長期傷害。

    承審法官莫城（Juan Merchan）直說，一般市民和刑事被告的川普將不會受到總統職務的保護。他繼續解釋，原因是總統辦公室讓他不至於面臨嚴重判決。

    布蘭希不斷質疑全案適法性也不同意檢察官的說法。他說，這對川普家人與美國都是「悲哀的一天」。

    川普封口費案結果瀰漫政治味，僅有法官與檢察官等人在場，隔空與銀幕上的川普各說各話，法院大樓轉播間擠滿媒體記者。

    川普陣營有意降低案件在就職前的影響，但保守派居多數的最高法院大法官昨天以5比4票數，拒絕暫停刑事程序的要求。

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