週末回溫北東有雨！下週又有鋒面、冷氣團來襲

今天（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨西半部及宜蘭低溫約11至15度。今日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（資料照）

中央氣象署今晨對基隆、新北及宜蘭3縣市發布大雨特報，並對新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣4縣市發布低溫特報。今天（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨西半部及宜蘭低溫約11至15度，花東16到17度，其中竹苗、南投近山區河谷及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生的機會，請注意保暖。而白天溫度將比昨天更高一些，桃園以北及東半部雲多，高溫約18至21度，新竹以南高溫約23至26度，感受溫暖舒適。

今日天氣方面，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區及西半部山區也有零星短暫雨，至於桃園以南平地則是多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

氣象署提到，若溫度與水氣條件配合，預估今日（24日）以及下週二、三，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區也有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。下週一轉偏東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週二鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫下降，下週三東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，降雨增多，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，中部及花東地區有零星短暫雨，南部地區為多雲到晴。

下週四東北季風或大陸冷氣團減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。下週五各地大多為多雲到晴，水氣更加減少，只有在東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下週六鋒面通過及東北季風增強，下下週日、一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 20 13 ~ 26 16 ~ 25 16 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法