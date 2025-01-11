台灣曾有滑雪場！合歡山60年前奔馳雪地照片曝光

1963年，在林務局的支持下，「中華民國滑雪協會」成立，積極推廣雪上運動，合歡山也成為當時救國團冬令營的熱門場地。（圖擷取自國發會臉書）

2025/01/11 10:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團發威加上水氣充足，台灣三千公尺高山這兩天陸續出現白雪蹤跡，其實過去台灣也曾有過室外滑雪場，國發會先前在臉書貼出合歡山60年前曾有一座滑雪場的照片，並指出其後來消聲匿跡的「真正原因」。

國發會曾在臉書貼出一系列國家檔案資料照片，並以「不要懷疑，臺灣曾經有座滑雪場」為題撰文述說合歡山滑雪場輝煌過去。

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據國發會臉書，60多年前，當東西橫貫公路支線開闢時，政府發現海拔超過3100公尺的合歡山具備得天獨厚的條件，每年冬季有長達兩個月的積雪期，加上地形和坡度都適合發展滑雪運動。

基於這樣的優勢，政府在合歡山設立了「武嶺寒訓基地」，開闢雪場訓練國軍滑雪技能和雪地求生本領。這個決定不僅開啟了台灣滑雪運動的發展，更為後來的冬季旅遊產業奠定基礎。

1963年，在林務局的支持下，「中華民國滑雪協會」成立，積極推廣雪上運動。合歡山也成為救國團冬令營的熱門場地，滑雪營和賞雪團等活動為寒冷的山區帶來熱鬧人潮。

當時，在合歡山東峰至松雪樓之間，架設了一條400公尺長的雪場纜車，並在松雪樓旁建立「滑雪訓練中心」，培養台灣選手參與國際賽事。許多台灣民眾至今仍記得當年全家造訪合歡山滑雪度假的回憶，或是參加救國團活動學習滑雪的經驗。

國發會臉書表示，隨著氣候變遷影響，合歡山的積雪期逐年縮短，積雪量也大不如前。加上出國滑雪變得更加便利，台灣的第一座滑雪場漸漸走入歷史。有網友表示偶爾還能在山間發現廢棄纜車的痕跡，也見證著那段台灣曾經擁有滑雪場的歲月。

隨著氣候變遷影響，合歡山的積雪期逐年縮短，積雪量也大不如前。（圖擷取自國發會臉書）

國發會先前在臉書貼出合歡山60年前曾有一座滑雪場的照片，並指出其後來消聲匿跡的「真正原因」。（圖擷取自國發會臉書）

國發會先前在臉書貼出合歡山60年前曾有一座滑雪場的照片。（圖擷取自國發會臉書）

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