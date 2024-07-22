「凱米」來襲 活動及交通異動、景區關閉資訊一次看（不斷更新）

中颱「凱米」朝台灣進逼並持續增強，預估24日、25日影響台灣最為明顯，恐有強風豪雨。示意圖。（資料照）

2024/07/22 19:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」已長胖成中颱，朝台灣步步進逼的同時仍持續增強，暴風圈也持續擴大，中央氣象署今天（22日）表示不排除於今晚至明（23日）上午間發布海上颱風警報，預估24日、25日影響台灣最為明顯，恐有強風豪雨。本報整理全台各地活動取消或延期、交通停航異動、景點關閉等資訊，供讀者參考。

●活動取消或延後

《凱米颱風來襲！大稻埕夏日節明起暫停活動 7/24煙火秀取消》台北市觀光傳播局22日宣布，「2024大稻埕夏日節」自7月23日起暫停現場各項活動，包含優惠船票發放及「水岸光廊」燈飾佈置，恢復時間將另行公告；7月24日300秒主題煙火施放及舞台展演也確定取消。

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《7/24-26熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭取消 鹿野高台光雕音樂會延期》台東縣府22日宣布取消7月24日至7月26日熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭活動，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

●交通

《凱米颱風來勢洶洶 阿里山林鐵7/23起陸續預警性停駛》阿里山林業鐵路及文化資產管理處22日傍晚宣布，23日10點嘉義站開往阿里山站的阿里山號5車次預警性停駛，24日、25日林鐵本線以及阿里山國家森林遊樂區內支線停駛。

《颱風來襲！鐵公路上緊發條 6路段列首波警戒》交通部公路局22日將北橫公路等6路段列為首波警戒路段，包括台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路），已與航港局協調好相關的船舶，若鐵公路中斷時，提供支援和疏運。

《凱米來勢洶洶 竹縣若停班課13路線公車將停駛》新竹縣府交通旅遊處22日宣布，新竹縣24日、25日如果宣布停班停課，共有9個路線的快捷公車和4個路線的觀光公車都會停駛。

《凱米颱風來襲！蘭嶼23至25日停航 布袋-澎湖客輪24、25日取消》航港局22日更新停航資訊，綠島維持7月23日、24日停航；蘭嶼延長為23至25日停航；小琉球航線及布袋馬公航線則是24日、25日航班全部停航，26日再視海象狀況公告開航訊息；高雄馬公航線，23日馬公往高雄加開1航次，24至26日無航班。

《凱米颱風風力未至 布澎藍色公路7/24、7/25停航》嘉義布袋至馬公聯合排班中心22日公告，因受凱米颱風影響，為考量航行及旅客安全，24、25日將全日停航。

《凱米颱風逼近 台馬海上交通明天晚上停航》依據交通部中央氣象署海象預報及Windy氣象網站預報，台馬海上交通將於23日起停航，預估27日復航，將連續停航4天。

《颱風凱米來勢洶 東港、琉球線24、25日停駛》東港通往琉球的交通船航行公司22日公告，24日、25日皆停駛，26日視海況決定是否開航。

《南橫梅山口至向陽路段 7/24不排除預警性封閉》公路局甲仙工務段22日公告，南橫公路高雄梅山口至向陽路段（台20臨105線0K至44K），7月24日不排除實施預警性封閉。

●景點

《凱米颱風來勢洶洶 宜蘭龜山島7/23-7/26封島4天》交通部觀光署東北角風管處22日下午宣布，宜蘭龜山島23日至26日封島。

《凱米颱風來襲 宜蘭太平山遊樂區7/23下午2點預警性封園》林業保育署宜蘭分署22日下午宣布，太平山國家森林遊樂區23日下午2點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

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