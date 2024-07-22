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凱米來勢洶洶 竹縣若停班課13路線公車將停駛

防凱米颱風，新竹縣政府交旅處表示，只要新竹縣府宣布停班停課，快捷9條路線和觀光4條路線都會停駛。（圖擷取自竹縣府官網）

防凱米颱風，新竹縣政府交旅處表示，只要新竹縣府宣布停班停課，快捷9條路線和觀光4條路線都會停駛。（圖擷取自竹縣府官網）

2024/07/22 16:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕颱風「凱米」來勢洶洶，預計本週三、週四（24、25日）將影響台灣本島，縣長楊文科今天指示縣府各局處協調各鄉鎮市公所提前整備，全力防颱之外，縣府交通旅遊處也宣布，屆時新竹縣如果宣布停班停課，共有9個路線的快捷公車和4個路線的觀光公車都會停駛。

其中1條觀光公車~「觀光8號」最特別，因為防颱，只要縣府宣布「新竹縣、新竹縣五峰鄉、新竹縣五峰鄉大隘村、新竹縣五峰鄉桃山村」任一個停課，那麼「觀光8號」從高鐵新竹站–觀霧山莊的路線就會停駛，請民眾特別注意。

縣府交通旅遊處也表示，颱風期間，新竹縣的路邊停車格也會同步，當縣府宣布新竹縣停止上班起而暫停收費，並從宣佈恢復上班起重新開始收費。

至於前述9條快捷和3條觀光路線公車，將配合新竹縣府宣布因颱風停班、停課而停駛的路線如下：「快捷1號」新竹縣政府–科學園區、「快捷5號」湖口工業區–高鐵新竹站、「快捷5號A」湖口工業區–高鐵新竹站（經駛明新科大）、「快捷6號」竹東火車站–內灣大橋、「快捷6號A」竹東火車站–尖石鄉公所、「快捷6號B」竹東火車站–內灣大橋（繞華龍村）、「快捷7號」竹北市公所–高鐵新竹站、「快捷8號」台大竹東分院–竹北火車站（經中正大橋）、「快捷8號支」台大竹東分院–竹北火車站（經興隆大橋）。

「觀光1號」高鐵新竹站–照門休閒農業區（九芎湖）、「觀光2號」高鐵新竹站–六福村主題樂園、「觀光6號」竹東火車站–內灣大橋（經大背山）。

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