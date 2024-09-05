教育部敗訴！國光商工董事會打贏行政訴訟 盼早日通過改辦計畫

國光商工董事會打行政訴訟贏教育部，圖為停辦十年的國光商工校舍，4年前已租給波斯頓國際實驗學校。（記者花孟璟攝）

2024/09/05 18:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立國光商工10年前停辦，董事會提出改辦計畫，惟2年前被教育部駁回並解散董事會，為此董事會歷經提訴願、行政訴訟，台北高等行政法院今宣判董事會勝訴。國光商工董事會表示感謝、「公理終於獲得伸張」，盼教育部依判決結果早日通過改辦計畫。

國光商工董事會表示，台北高等行政法院今天早上10點半宣判董事會勝訴，終於「公理得到伸張」！董事會表示，申請改辦過程都是依教育部規定，程序合法，然而教育部2022年通知駁回改辦計畫，理由是教育部私校退場諮詢委員會的6項決議，但學校事後調會議紀錄，發現退場諮詢委員會有通過同意學校改辦，也沒有所謂的6項否決意見，造成教育部在行政法上站不住腳。

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董事會表示，在2022年2月9日改辦計畫被駁回後，董事會立即向行政院提出訴願，去年1月訴願被行政院駁回，去年2月董事會再向台北高等行政法院提出行政訴訟，對於今天勝訴的結果令人欣慰。

花蓮私立國光商工在2011年8月停招、2014年停辦，學校校地、建物從2020年起租給波斯頓雙語實驗學校合法使用至今，實驗學校包含國中、國小部共100多名學生。

國光商工董事會在2014年提改辦計畫提給教育部，爭取轉型國光文化藝術基金會，董事會坦言，每次教育部開完審查會議，董事會就配合專家學者意見修改計畫書，都是合乎程序規定，審查會也在2020年允許國光商工依照私校法71條，變更為其他教育文化、社福財團法人，沒想到後來整個翻盤。

董事會說，希望教育部能依照訴訟結果，盡速通過改辦計畫，未來改辦計畫通過後，改為藝術文化基金會，將以之前的結餘款辦理藝術文化活動，對社會做出貢獻。

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