凱米颱風來襲 南投24處易成孤島村落備妥物資

凱米颱風來勢洶洶，南投縣政府22日傍晚提前召開防災會議。（南投縣政府提供）

2024/07/22 21:02

〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風來勢洶洶，南投縣政府22日傍晚召開防災前置情資研判會議，強調已在仁愛、信義、水里、鹿谷等鄉24個易形成孤島的村落備妥防災民生物資，並與這些村落的131位洗腎病患及28位孕婦保持密切聯絡，在災變中心二級開設時即同步啟動撤離，並協助安置到暨大及水里龍江飯店等緊急安置處所避災。

南投縣副縣長王瑞德指出，依據縣府委託暨大團隊中華永續發展科技協會提供的凱米颱風情資分析研判，海上颱風警報最快將在23日凌晨發布，屆時南投縣災害應變中心會同步三級開設，這次暨大團隊已將縣內土石流潛勢區及大規模崩塌潛勢區的雨量警戒值，與凱米颱風累積雨量預測值交叉分析，得出土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區，可能的警戒發布時間，將集中在25日清晨到中午。

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另依據美國全球模式（GFS）雨量預測，這次凱米颱風預計會在24日8時起，從南投縣仁愛及信義鄉等地，開始出現間歇性降雨，24日中午過後，降雨轉為遍及全縣，雨勢並在傍晚後逐漸增強，24日入夜到25日中午間的雨勢會最大，並至少持續到26日清晨。由於各鄉鎮預估累積雨量約500到700毫米，這種規模的降雨，影響範圍將涵蓋全縣各處土石流潛勢範圍及大規模崩塌潛勢區的村里，縣府團隊一定要繃緊神經全面迎戰。

此外，災變中心三級開設後，全縣8鄉鎮道路搶修開口廠商的挖土機等重型機具也會進駐，特別是仁愛鄉投89、85及83線等崩坍災害容易發生的道路，更會加強搶修及搶通準備。

南投縣副縣長王瑞德指出，凱米颱風恐為各鄉鎮帶來500到700毫米累積雨量，不可掉以輕心。（南投縣政府提供）

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