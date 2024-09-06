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洛杉磯見超台「小黃」車牌用諧音梗 網笑翻：台人才懂！

台灣網友在洛杉磯遇見熟悉的車輛。（擷取自臉書專頁 WaCow L.A）

台灣網友在洛杉磯遇見熟悉的車輛。（擷取自臉書專頁 WaCow L.A）

2024/09/06 19:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國車牌沒有太嚴格限制，民眾可以發揮創意來展現個人車號。一名網友分享，在洛杉磯路上意外遇見熟悉的台灣小黃，不僅整輛車身有著超濃台味，甚至連車牌都有諧音梗巧思，讓不少網友喊，「這一定是台灣人啦」。

網友近日在臉書專頁分享，在洛杉磯街頭巧遇到一台Toyota（豐田）86，但這台車輛卻非常的眼熟，不僅外觀的烤漆造型與台灣計程車簡直一模一樣，甚至側邊車門還貼上台灣大車隊的招牌LOGO「55688」。

不過，最吸引網友注意的還是這輛車的車牌，英文代碼寫著，「DALANPA（大懶趴）」，讓許多網友紛紛笑翻，「台灣人真的很愛諧音梗」、「我們洛杉磯的台灣人真奇妙，居然有人把自己的車子塗成台灣大車隊還有55688，然後那個車牌OMG，我也想要來一塊」、「55688揚名海外」、「莫名的親切感」、「思鄉的表現嗎」。

貼文曝光，引起網友熱議，「正港愛歹丸ㄟ台灣狼」、「好台啊，和日本那台『台灣郵政』一樣幽默」、「100%台灣人，笑死」、「想說洛杉機，怎麼也有55688」、「55688有新Logo了，但這個真的比較經典」、「是多想台灣啦！」。

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