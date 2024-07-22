凱米步步進逼！強風伴隨猛烈雨勢 這些地區恐達停班停課標準！

颱風凱米持續逼近台灣，預估24日、25日影響台灣最為明顯。示意圖。（資料照）

2024/07/22 16:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」已長成中度颱風，並持續朝台灣靠近，中央氣象署今天（22日）表示不排除於今晚至明上午間發布海上颱風警報。有專家指出，凱米登陸台北、基隆或宜蘭的機率過半，本週三（24日）晚間和週四（25日）全天台中以北、花蓮以北恐達停班停課標準。

氣象署今天表示，凱米已增強為中颱，暴風圈在24日上半天就可能接觸台灣本島，颱風在靠近台灣過程中還可能再增強，暴風圈也將擴大，不排除於今晚至明天（23日）上午間發布海上颱風警報。

請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午3點23分發布颱風最新動態指出，已長胖成中颱的凱米，深層對流持續爆發、鞏固，外圍環流還在擴張中，加上目前凱米位處高海溫、高海水熱焓量、垂直風切弱的區域，環境不錯，還會持續增強，「只是到了台灣東方海域時，垂直風切稍微強了一點，是否影響颱風結構仍有待觀察。」

「天氣特急」接著說：「凱米登陸台北、基隆或宜蘭的機率過半，暴風圈接觸陸地的時間再提早到24日清晨，請大家趕緊做好防颱準備，除了防範強風之外，更要注意至少2天半的猛烈雨勢，會非常可觀！」

另一個氣象粉專「用事實說颱風」今下午3點25分則表示，凱米北上過程持續增強，預計強度為中颱上限，有可能會在宜蘭登陸，成為2551天來第一個登陸花蓮以北的颱風（上一次為2017年7月29日的尼莎颱風），預計23日上午發布海警，深夜發布陸警。24日下半天至25日影響台灣最為明顯，暴風圈將籠罩北北基桃宜，台中以北、花蓮以北在24日晚和25日整天可能達停班停課標準。

颱風凱米長胖成中颱，並持續朝台灣逼近。（圖取自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法