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中颱「凱米」持續逼近 氣象署：明晚是天氣切換時間點

氣象署提供未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

氣象署提供未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/22 19:27

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風「凱米」持續朝台灣靠近，最快今天夜間就可能發布海上颱風警報。中央氣象署提醒，明天白天北部、宜蘭一帶會有小規模降雨，中南部仍是午後雷陣雨天氣，明晚將是天氣切換時間點，明晚至週四是颱風與外圍環流影響台灣明顯時段，各地會開始下雨，中部以北、東北部、各地山更會有大雨或局部豪雨。

預報員官欣平說，未來一週天氣受颱風影響，明天白天北部、宜蘭一帶會有外圍環流的小規模降雨，但中南部仍是午後雷陣雨天氣。不過明晚就是天氣切換點，明晚至週四是颱風與外圍環流影響的主要時段，西半部、中北部地區會開始下雨，中部以北、東北部、各地山會有大雨或局部豪雨。

週五後颱風遠離，但風場仍偏西南風，中南部仍持續降雨，其他地區雨勢會開始緩和，但仍有局部短暫陣雨。颱風離去後，大環境吹西南風，中南部仍要留意降雨，但各地天氣會慢慢回到多雲、午後有短暫雷陣雨的狀況

溫度方面，明天各地溫度仍偏高，約在32至36度。不過週四、週五颱風接近時溫度稍降，白天高溫約在31至33度，週五颱風離開後，溫度又逐步上升至33、34。週日後高溫又會回到35、36度。

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

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