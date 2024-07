拜登退選挺賀錦麗接棒 眾人想起《辛普森》24年前「這一幕」

2024/07/22 18:50

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登(Joe Biden)21日閃電宣布退選,並表態支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)角逐總統,為2024年美國大選投下震撼彈。對此,有不少網友發現,美國經典黑色喜劇卡通《辛普森家庭》(The Simpsons)在24年前播出的某一集內容,似乎「預言」了賀錦麗參選後的可能結果。

綜合外媒報導,播放快35年的美國卡通《辛普森家庭》,劇情不僅熱愛針砭時事,同時也非常巧合地,多次提前出現在現實中的某些重大事件,而備受各界討論,甚至還有人猜測其編劇是「時空旅行者」。不僅如此,《辛普森家庭》過去多次在美國總統大選出現驚人巧合橋段,彷彿「神預言」,讓許多民眾時常將兩者放在一起討論。

請繼續往下閱讀...

就在拜登21日宣布退選、改支持賀錦麗參選後,多國網友紛紛表示,這情況像是《辛普森家庭》在2000年3月播出的一集內容。據了解,當時《辛普森家庭》播出第11季的第17集、名為「霸子走向未來」(Bart to the Future),除了出現男主角「霸子」的成年模樣,還有他的妹妹「花枝」(Lisa,亦翻莉莎)入主白宮、成為美國總統。

早在2021年賀錦麗宣誓就職時,就有眼尖網友發現,她身上的亮紫色套裝、穿戴的珍珠飾品等,整體造型跟劇中的「花枝」非常相似,讓不少人為此驚嘆。如今賀錦麗有望接棒拜登,參選2024美國總統大選,讓此事再度掀起網友熱議,「辛普森的預測總是很準確」、「不知道《辛普森家庭》的預言是否會再次實現」。

The Simpsons are back at it again pic.twitter.com/fwFL4tXZ9O