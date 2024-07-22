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拜登退選挺賀錦麗接棒 眾人想起《辛普森》24年前「這一幕」

不少網友指出，有望接棒拜登、參選2024美國總統大選的賀錦麗，其外型、情況與《辛普森家庭》24年前播出的一集劇情非常相似。（美聯社資料照、圖擷取自YouTube，本報合成）

不少網友指出，有望接棒拜登、參選2024美國總統大選的賀錦麗，其外型、情況與《辛普森家庭》24年前播出的一集劇情非常相似。（美聯社資料照、圖擷取自YouTube，本報合成）

2024/07/22 18:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日閃電宣布退選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統，為2024年美國大選投下震撼彈。對此，有不少網友發現，美國經典黑色喜劇卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）在24年前播出的某一集內容，似乎「預言」了賀錦麗參選後的可能結果。

綜合外媒報導，播放快35年的美國卡通《辛普森家庭》，劇情不僅熱愛針砭時事，同時也非常巧合地，多次提前出現在現實中的某些重大事件，而備受各界討論，甚至還有人猜測其編劇是「時空旅行者」。不僅如此，《辛普森家庭》過去多次在美國總統大選出現驚人巧合橋段，彷彿「神預言」，讓許多民眾時常將兩者放在一起討論。

就在拜登21日宣布退選、改支持賀錦麗參選後，多國網友紛紛表示，這情況像是《辛普森家庭》在2000年3月播出的一集內容。據了解，當時《辛普森家庭》播出第11季的第17集、名為「霸子走向未來」（Bart to the Future），除了出現男主角「霸子」的成年模樣，還有他的妹妹「花枝」（Lisa，亦翻莉莎）入主白宮、成為美國總統。

早在2021年賀錦麗宣誓就職時，就有眼尖網友發現，她身上的亮紫色套裝、穿戴的珍珠飾品等，整體造型跟劇中的「花枝」非常相似，讓不少人為此驚嘆。如今賀錦麗有望接棒拜登，參選2024美國總統大選，讓此事再度掀起網友熱議，「辛普森的預測總是很準確」、「不知道《辛普森家庭》的預言是否會再次實現」。

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