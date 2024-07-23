凱米來襲放不放颱風假？7/24停班課一次看 這1縣率先宣布！（不斷更新）

凱米來勢洶洶，不少民眾都相當關心是否放颱風假。（資料照）

2024/07/23 18:11

首次上稿 07/23 17:44

更新時間 07/23 18:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，中央氣象署今天（23日）下午4點15分更新海上及陸上警報，預估明後天（24日、25日）影響台灣最為明顯，明日白天暴風圈範圍會逐漸碰觸台灣陸地，北部、東部恐有強風豪雨，中南部風雨也會逐漸增加。不少民眾都相當關心明天是否會放颱風假，雖然氣象署最新風雨預測顯示明天有13縣市可能達停班課標準，但是否停班課仍須由各縣市政府決定。本報將在此整理各縣市颱風假資訊，方便讀者快速掌握。

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中央氣象署今天下午發布最新風雨預測，新北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭、花蓮、台中、南投、嘉義、高雄、屏東等縣市雨量可能達雨量停班課標準，澎湖縣、蘭嶼綠島（台東縣）則是風力可達停班課標準。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，依據氣象預報，颱風暴風半徑4小時內可能經過地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米，已致災或有致災之虞，得發布停止上班及上課。目前金門縣已率先宣布明日正常上班、上課。

基隆市

預計晚間8點公布

台北市

預計晚間8點公布

新北市

預計晚間8點公布

桃園市

預計晚間8點公布

新竹市

預計晚間8點前公布

新竹縣

預計晚間8點前公布

苗栗縣

預計晚間8點前公布

台中市

預計晚間8點公布

彰化縣

預計晚間8點公布

南投縣

預計晚間8點公布

雲林縣

預計晚間8點公布

嘉義縣

預計晚間8點公布

嘉義市

預計晚間8點公布

台南市

尚未宣布

高雄市

預計晚間8點前公布

屏東縣

預計晚間公布，尚無確切時間點

宜蘭縣

預計晚間8點前公布

花蓮縣

預計晚間8點前公布

台東縣

預計晚間8點前公布

澎湖縣

尚未宣布

連江縣

預計晚間8點至9點宣布

金門縣

24日正常上班、上課

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