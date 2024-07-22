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22歲女子提分手 遭前男友半夜入室「狠捅16刀」慘死

中國一名22歲女子遭到前男友持刀殺害，身中16刀，心肝脾肺全爛了。（圖擷取自微博）

中國一名22歲女子遭到前男友持刀殺害，身中16刀，心肝脾肺全爛了。（圖擷取自微博）

2024/07/22 19:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州近日發生一起命案，一名22歲女子遭到前男友持刀殺害，身中16刀，心肝脾肺全爛了。家屬透露，雙方曾有婚約，後來因男方動手打女方而退婚，怎料招來殺身之禍。

根據《瀟湘晨報》報導，貴州麻江縣公安局20日發布通報，7月17日凌晨4時，杏山街道發生一起刑事案件，22歲楊女被26歲宋男持刀殺害。目前，宋男已被依法拘留，案件正在進一步偵辦中。

據了解，發布通報前一天（19日），有多名網友在網上聲稱，自己一名女性家屬被一名曾訂過婚的男人宋某某持刀殺害，「半夜四點入室殺人，一共捅了十六刀」。

其中一名網友指出，受害者是自己的妹妹，2024年過年時妹妹和宋某某在一起剛一個月，宋某某請媒人來訂婚。有次宋某某在夜市打了妹妹，後來又打了兩次，2024年6月妹妹稱要分手，宋某某索要了一萬元分手費，妹妹也付了。

沒想到，7月17日凌晨4時許，宋某某等我妹妹的爸爸出門殺豬後沒幾分鐘，就出現在家門口，他發現開不了門，在家周圍轉了一圈，就在監控裡面消失了，6分鐘之後他出現在監控裡面很冷靜的開窗子把手伸進門背後開鎖，然後進家裡面上樓殺人下樓，不到3分鐘的時間他就出家門了。

另外一名網友更悲憤表示，親愛的妹妹以最慘烈的方式離開世界，身中16刀，刀刀致命，心肝脾肺全爛了，脖子一刀，還拿石頭砸我表妹的頭，根本就沒給他活命的機會。

有多名網友在網上聲稱，自己一名女性家屬被一名曾訂過婚的男人宋某某持刀殺害。（圖擷取自微博）

有多名網友在網上聲稱，自己一名女性家屬被一名曾訂過婚的男人宋某某持刀殺害。（圖擷取自微博）

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