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秦剛辭人大代表 中國官方首次透露原因

中共二十屆三中全會18日閉幕後，中國官方首次披露前外長秦剛「因個人原因」辭去全國人大代表職務。（路透資料照）

中共二十屆三中全會18日閉幕後，中國官方首次披露前外長秦剛「因個人原因」辭去全國人大代表職務。（路透資料照）

2024/07/21 07:54

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共二十屆三中全會18日閉幕後，中國官方首次披露前外長秦剛「因個人原因」辭去全國人大代表職務，這也是秦剛最後一個黨政身分。

據新加坡《聯合早報》報導，中國人大網19日發布的2024年第二號中國全國人大常委會公報中披露，由天津市選出的全國人大代表、前國務委員兼外長秦剛「因個人原因，由本人提出辭去人大代表職務」。今年2月22日，天津市人大常委會會議決定予以接受。

全國人大常委會今年2月27日的公告證實，秦剛已辭去人大代表職務，但沒有透露原因。香港《星島日報》稱，這是官方首次披露秦剛因「個人原因」辭職。

公報同時載明了前解放軍中部戰區副司令員李志忠、前中國航天三江集團董事長、前黨委書記馮傑鴻等7人被罷免或辭去全國人大代表的原因。

此前，三中全會在18日閉幕後發布的公報稱，「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。」

分析多認為，公報仍以「同志」稱呼秦剛，意味秦剛僅接受中共黨紀和行政處分，不大可能被追究司法責任。

今年58歲的秦剛2022年底出任中國外長，去年3月升任國務委員，成為當時最年輕的黨和國家領導幹部。但3個多月後，秦剛卻突然自公共視線消失，引發熱議。

去年7月下旬，秦剛被免去外長職務，成為1949年中共建國以來任期最短的外長；同年10月下旬，秦剛進一步被免去國務委員職務。

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