《新華社》突刪歌頌習近平特稿 中國網友瘋傳「皇上中風」

2024/07/18 14:38

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中共20屆三中全會將於今(18)日閉幕,然而卻傳出中國官媒《新華社》在15日三中全會開幕當天,以近萬字特稿「繼鄧小平後的改革家」來歌頌中國國家主席習近平的特稿突然從全中國網路上消失,罕見舉動引發關注。不僅如此,中國網友們甚至開始隱晦瘋傳「習近平腦梗中風」的消息,掀起各國網友熱議。

前中國媒體人趙蘭健日前在社群平台「X」(原推特)發文,分享一張從中國微信截圖的畫面,並表示這是他一位曾在中國軍隊任職的退休紅二代好友,私下傳給他的圖片,上面寫著「好像出事了,是豬頭」、「據說我二叔在集團開股東大會的時候腦梗中風了,集團里骨幹門亂成一團」等內容。趙蘭健更補充,這張看似平凡的截圖,事後無法在中國社群傳出去或發布,「這看上去是很平常的訊息啊?毫無敏感詞,但是微信為什麽這樣敏感?」

請繼續往下閱讀...

知名時事評論員蔡慎坤則在昨(17)日於社群平台「X」發文指出,中國官媒《新華社》精心製作的特稿「習近平改革家」,在發布不久後,便迅速從網路上消失,「有些人分析,該文是表面吹捧實際暗諷,也就是高級黑,才會面臨被下架的命運。」另外,蔡慎坤今日還發文補充提到,目前中國網友們開始在私下謠傳「習近平腦梗中風」的消息,且一些有影響力的人也在跟風附議,「從股市來看不像中風的樣子,真是中風了股市應該飛起來吧。」

網友則對此紛紛表示「每逢開會必演戲」、「半天才明白支鍋的意思」、「如果有,不可能股市是這個樣子」、「這TM要是真的,該鈕祜祿氏出場了」、「中共不亡,換誰上台都更壞,對老百姓更狠!」、「聽床師太多,讓子彈飛一會,過幾天就知道了」、「傳言可能是假的,但人民群眾的意願百分百是真的」、「這可能是這幾年最被國際社會,包括貴支人民期待實現的謠言了」。

BREAKING: According to reporter Jennifer Zhang, President of China Xi Jinping reportedly suffered a stroke. pic.twitter.com/YdsdaZd4Lm