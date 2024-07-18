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《新華社》突刪歌頌習近平特稿 中國網友瘋傳「皇上中風」

中國國家主席習近平。（資料照，法新社）

中國國家主席習近平。（資料照，法新社）

2024/07/18 14:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共20屆三中全會將於今（18）日閉幕，然而卻傳出中國官媒《新華社》在15日三中全會開幕當天，以近萬字特稿「繼鄧小平後的改革家」來歌頌中國國家主席習近平的特稿突然從全中國網路上消失，罕見舉動引發關注。不僅如此，中國網友們甚至開始隱晦瘋傳「習近平腦梗中風」的消息，掀起各國網友熱議。

前中國媒體人趙蘭健日前在社群平台「X」（原推特）發文，分享一張從中國微信截圖的畫面，並表示這是他一位曾在中國軍隊任職的退休紅二代好友，私下傳給他的圖片，上面寫著「好像出事了，是豬頭」、「據說我二叔在集團開股東大會的時候腦梗中風了，集團里骨幹門亂成一團」等內容。趙蘭健更補充，這張看似平凡的截圖，事後無法在中國社群傳出去或發布，「這看上去是很平常的訊息啊？毫無敏感詞，但是微信為什麽這樣敏感？」

知名時事評論員蔡慎坤則在昨（17）日於社群平台「X」發文指出，中國官媒《新華社》精心製作的特稿「習近平改革家」，在發布不久後，便迅速從網路上消失，「有些人分析，該文是表面吹捧實際暗諷，也就是高級黑，才會面臨被下架的命運。」另外，蔡慎坤今日還發文補充提到，目前中國網友們開始在私下謠傳「習近平腦梗中風」的消息，且一些有影響力的人也在跟風附議，「從股市來看不像中風的樣子，真是中風了股市應該飛起來吧。」

網友則對此紛紛表示「每逢開會必演戲」、「半天才明白支鍋的意思」、「如果有，不可能股市是這個樣子」、「這TM要是真的，該鈕祜祿氏出場了」、「中共不亡，換誰上台都更壞，對老百姓更狠！」、「聽床師太多，讓子彈飛一會，過幾天就知道了」、「傳言可能是假的，但人民群眾的意願百分百是真的」、「這可能是這幾年最被國際社會，包括貴支人民期待實現的謠言了」。

中國網友們近日開始隱晦瘋傳「習近平腦梗中風」的消息。（圖擷取自中國微信、社群平台「X」，本報合成）

中國網友們近日開始隱晦瘋傳「習近平腦梗中風」的消息。（圖擷取自中國微信、社群平台「X」，本報合成）

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