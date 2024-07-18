中共三中全會談「經濟改革」 學者：未必會朝市場化

中共20屆三中全會7月15至18日在北京召開，外界關注中國經濟改革方向。圖為中共總書記習近平。（路透檔案照）

2024/07/18 08:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共20屆三中全會正在北京召開，陸委會委託學者觀察未來中國「經濟改革」方向，報告直指中共未來應會「加強黨對企業的領導」，朝向「新質生產力」、「中國式現代化」發展，但這些政策似與市場期待盡可能減少國家對經濟管制背道而馳，未必會朝向市場化方向深入。

報告指出，7月召開的中共三中全會，可能對經濟改革和人事布局做出新的安排。5月26至29日，人民日報一連4天刊登評論員文章，深入解讀習近平在座談會上的發言。由習近平親自主持企業家座談會並不常見，自中共「十八大」以來，這是習第3次主持類似會議。在國企集中的山東召開此座談會具有明顯的指標性，預示「三中全會」可能針對國企或企業制度進行改革。

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6月11日，習近平主持召開中共中央深改委會議，強調「要加強黨對國有企業的全面領導，完善黨領導國有企業的制度機制」，印證中共會對國企改革，但未必會朝向市場化方向深入的說法。

王滬寧重提「社會主義市場經濟體制」

據觀察，中共全國政協常委會日前召開主題為「構建高水準社會主義市場經濟體制」的會議，全國政協主席王滬寧提到中共「十一屆三中全會」，強調「社會主義市場經濟體制」是推動中國經濟發展的重要制度保障。

當日會議專題更透露，本屆三中全會7個可能的重點議題，包括全面推進中國式現代化、加快推進全國統一大市場建設、健全宏觀經濟治理體系、完善收入分配制度、健全社會保障體系、加快完善農村經濟體制和城鄉融合發展機制、建設更高水準開放型經濟新體制。

報告分析，中共三中全會可能改革方向，包括政府要為「新質生產力」提供超前的規劃引導和政策支持，「深化要素市場化改革，建設高標準市場體系，加快完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度」。完善中國特色現代企業制度，進一步深化國資國企改革，提高國企競爭力。

報告指出，從近2個月透露出來消息來看，中共未來的經濟改革應會加強黨對企業的領導，朝向「新質生產力」、「中國式現代化」發展。但這些政策似乎與市場的期待，也就是盡可能減少國家對經濟事務的制背道而馳。

秦剛、李尚福恐丟中央委員資格

在人事變動方面，三中全會前夕，落馬的中共官員有「正部級」的中國農行原副行長樓文龍、農業農村部長唐仁健2人。三中全會期間，之前被免職的前外交部長秦剛、前國防部長李尚福等人的中央委員資格可能將被罷免，外界關注中共會以何種罪名處理他們。同時，國防部長董軍是否會增補為中央軍委委員，這些人事變動將進一步影響中國未來的政策走向。

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