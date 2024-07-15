中共20屆三中全會今登場 「改革」不樂觀

中共20屆三中全會今天召開；圖為2022年10月中共20大政治局常委出爐，習近平、李強、趙樂際、王滬寧依序出場亮相。（歐新社資料照）

2024/07/15 09:22

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共20屆三中全會今天在北京登場，中國專家指稱，歷屆三中全會主題都圍繞當下經濟社會面臨的關鍵問題，中共官媒《人民日報》昨天刊發文章「緊緊依靠人民推動改革」，先強調這次將擘劃「進一步全面深化改革」、推進「中國式現代化」的藍圖，中共總書記習近平倡導的「新質生產力」也將是主角之一。

《人民日報》這篇題為「緊緊依靠人民推動改革（新思想引領新時代改革開放）」的文章，顯然是要先為中共三中全會定調；文中提到「新時代全面深化改革的壯闊歷程中，最濃墨重彩的一筆是緊緊依靠人民推動改革 」，「新征程上，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，最需依靠的，也是人民」，而「新征程上，有習近平總書記掌舵領航，堅持以人民為中心，緊緊依靠人民推動改革，我們必將以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景」。

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多家中國媒體也對此提出討論，有中國專家指出，當前中國內外部環境更趨複雜嚴峻，經濟面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。

一度被稱為「恒大國師」的中國經濟學家任澤平在《新浪財經》發表「三中全會前瞻」一文，認為這次議題首先強調改革要更「進一步」，預計將提及「新質生產力」、財稅體制改革、金融改革、要素市場化改革、國企改革等重點，財稅體制改革預計重點在消費稅，可能將「下劃」、「後移」及「擴容」，「下劃」後將由地方政府與中央政府共享稅收。此外，2024年將是國企改革的關鍵之年。

不過，德國之聲12日報導，德國烏茲堡大學（University of Wurzburg）教授中國經濟的學者費雪（Doris Fischer）指出，疫情後，中國經濟並沒有像人們預期的那樣得到迅速恢復，原因眾多，國內外對中國經濟及政治形勢普遍性的缺乏信心，特別是習近平並不認為中國經濟偏離了軌道，更不會認為是中國政府的錯誤政策導致大多數問題，因此對三中全會能否大刀闊斧改革並不樂觀。

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